Cơ hội trúng giải 'Lộc xanh' VinFast VF 5 Plus ngay đầu năm mới

6 giải “Lộc xanh” là 6 chiếc ô tô điện VinFast VF 5 Plus vẫn đang chờ cư dân tương lai của “siêu quần thể đô thị biển 1.200ha” trong chương trình bốc thăm trúng thưởng “Nhà sang - Xế xịn - Khai xuân phát tài” đợt 2. Chương trình dành cho những khách hàng ký Hợp đồng mua bán trước 15/02/2023.

“Mưa” quà tặng và ưu đãi cho các cư dân Vinhomes tương lai

Đợt bốc thăm thứ 2 của chương trình “Nhà sang - Xế xịn - Khai xuân phát tài” sẽ tiếp tục dành cho những khách hàng ký hợp đồng mua bán tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown trước ngày 15/02/2023. Trước đó, trong đợt 1 của chương trình, 6 cư dân may mắn tại “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes đã nhận được lộc tân gia là 6 xe ô tô VinFast VF 5 Plus trị giá 458 triệu đồng/xe.

Không chỉ có cơ hội trúng xế xanh VinFast VF 5 Plus - được mệnh danh là “xe điện quốc dân”, cư dân còn được nhận thêm hàng loạt ưu đãi với giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, giấc mơ “ở nhà Vinhomes - đi xe VinFast” càng dễ dàng trở thành hiện thực với nhiều người vì ngay khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng đã được nhận voucher mua xe trị giá lên tới 200 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các dòng ô tô điện VinFast hiện nay.

Riêng tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, khách hàng lựa chọn giỏ hàng theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, nếu về ở sớm trong vòng 9 tháng kể từ ngày bàn giao còn được nhận gói quà tặng trị giá 3 triệu đồng/m2 sàn xây dựng với tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ đồng. Cùng với đó là gói nội thất tài lộc có giá trị tới 180 triệu đồng. “Mưa” quà tặng giúp khách hàng vừa tiết kiệm được chi phí và thời gian, vừa có thể đưa ngay công trình vào kinh doanh.

Đặc biệt, tại 2 đại đô thị biển, chủ đầu tư cũng cam kết đồng hành và chia sẻ vấn đề tài chính cùng người mua nhà khi kích hoạt chương trình “Mua nhà đẳng cấp - An tâm lãi suất”. Theo đó, trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết hạn hỗ trợ lãi suất, chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng phần biến động lãi suất theo nguyên tắc: Nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi cho khoản vay cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu là 9,5%/năm thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch lãi suất nêu trên. Nhờ đó, những người sử dụng đòn bẩy tài chính hoàn toàn được cởi bỏ áp lực trả nợ, không còn lo lắng về việc phát sinh thêm chi phí, đồng thời tối ưu được dòng tiền sẵn có cho nhiều phương án gia tăng thêm lợi nhuận.

Chất “vàng mười” của “Siêu quần thể đô thị biển Vinhomes”

Ngoài sức hấp dẫn của chương trình ưu đãi, các đại đô thị biển Vinhomes luôn đắt khách còn bởi uy tín thương hiệu của chủ đầu tư. Với tiềm lực vững chắc cùng năng lực triển khai mạnh mẽ, bất chấp thị trường nói chung còn gặp nhiều rào cản, tiến độ xây dựng tại đây vẫn liên tục lập những kỷ lục mới. Như tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, tới nay, phân khu Chà Là đã bàn giao tới 100% khách hàng, phân khu San Hô cũng hoàn thiện 99% tới mái.

Cùng với việc mang đến cho khách hàng sự yên tâm về pháp lý và tiến độ bàn giao, “siêu quần thể đô thị biển” còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai do vị trí đắc địa mang lại. Theo đó, xung quanh dự án là hàng loạt công trình trọng điểm đã đi vào hoạt động, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 5A, nút giao Cổ Linh, các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân…

Tới tháng 10 năm nay, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng; tương lai sẽ có thêm các tuyến đường vành đai 4, vành đai 3.5 hoàn thành. Mạng lưới giao thông hoàn thiện sẽ mở ra khả năng kết nối không giới hạn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và đây sẽ là nhân tố thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung và “siêu quần thể đô thị biển” nói riêng bứt phá.

Tiềm năng của “siêu quần thể đô thị biển Vinhomes” còn được tạo ra bởi hệ sinh thái các “kỳ quan” đẳng cấp thế giới cùng những tiện ích sang trọng như trong các resort biển 5 sao. Lần đầu tiên tại Thủ đô, cư dân được hưởng cuộc sống đủ đầy, tiện nghi như ở các thành phố hiện đại nhất thế giới nhưng đồng thời cũng trải nghiệm “kỳ nghỉ dưỡng” tại gia thư thái, an nhiên không thua kém gì các “thiên đường du lịch biển”.

Trong đó, suốt gần 1 năm qua, Tổ hợp Công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã trở thành điểm hẹn check-in được yêu thích nhất tại phía Đông Hà Nội. Còn tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, Vịnh biển thiên đường Paradise Bay cũng đã ghi danh vào bản đồ du lịch phía Đông Thủ đô với hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season quy mô 2.000 m2, hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng 28.500 m2; đường trượt tốc độ do VinWonders thiết kế...

Cùng với môi trường sống trong lành, tinh khiết nhờ không gian mặt nước rộng lớn mang lại, “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes còn sở hữu ưu thế vượt trội nhờ hệ sinh thái các dịch vụ “họ Vin” - Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni, VinBus - lớn nhất từ trước đến nay. Những nhân tố tạo nên giá trị sống khác biệt này, cùng với chính sách ưu đãi “mạnh tay” của chủ đầu tư sẽ giúp “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes duy trì được sức hút ngay cả khi thị trường đối mặt với những thách thức.