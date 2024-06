Cơ hội có '1-0-2' với Sơn Tùng M-TP tại sự kiện SKYMEET độc quyền

Cộng đồng Sky đang háo hức trước thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ tham gia sự kiện Fansign độc quyền "Gặp gỡ 1-1 Sơn Tùng M-TP tại SKYMEET HÀ NỘI" vào ngày 06/06/2024. Đây là cơ hội đáng mong chờ dành cho người hâm mộ được gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và có những kỷ niệm đáng nhớ với nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP!

Sơn Tùng M-TP - Ngôi sao chưa bao giờ hết "hot"

Suốt từ tháng 5 đến nay, Sơn Tùng M-TP gây bão trên TikTok với loạt clip giao lưu cùng khán giả tại một sự kiện trước đó. Sức hút khó cưỡng từ lượng người hâm mộ đông đảo của anh khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm.

Dù vấp phải nhiều khó khăn trong di chuyển vì fan vây kín, nam ca sĩ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và ân cần chào hỏi, giao lưu, ký tặng fan. Thậm chí, khoảnh khắc Sơn Tùng ngỡ ngàng trước lời đề nghị ký vào đơn “đăng ký kết hôn” của fan cũng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, diện mạo mới của Sơn Tùng cũng khiến fan vô cùng thích thú. Đặc biệt, khi cởi bỏ chiếc mũ và nhá hàng về "bài hát mới sắp ra mắt", nam ca sĩ như châm ngòi cho sự phấn khích của người hâm mộ. Điều này càng chứng minh sức hút không ngừng nghỉ của Sơn Tùng trong lòng khán giả!

2023 là một năm đầy thành công của Sơn Tùng với nhiều cột mốc. MV "Chúng Ta Của Hiện Tại" giúp anh trở thành nghệ sĩ Vpop đầu tiên có MV giữ vị trí số 1 trending YouTube hơn 37 ngày. Ca khúc cũng ghi nhận lượng stream khổng lồ và đưa Sơn Tùng lên ngôi vị nghệ sĩ có lượt nghe hàng tháng cao nhất trên nhiều nền tảng nhạc số.

Sự kiện SKYMEET - Nơi giao lưu của những trái tim đồng điệu

Trở lại với sự kiện SKYMEET, đây là một trong chuỗi đặc quyền mà Ngân hàng MB mang đến cho chủ thẻ Be The Sky, đặc biệt là thẻ Apeiron. MB mở ra rất nhiều cách thức để tham dự chương trình dành cho các “niềm kiêu hãnh” của Sơn Tùng M-TP. Với mỗi 5 triệu đồng chi tiêu tích lũy từ ngày 18/01/2021 - 02/06/2024, khách hàng sở hữu thẻ Apeiron sẽ nhận được 1 mã số dự thưởng.

70 chủ nhân may mắn sẽ được xướng tên thông qua livestream trên fanpage Be The Sky. Họ chính là những người được “chạm mặt” thần tượng Sơn Tùng M-TP trong sự kiện lần này.

Ngoài ra, với những dòng thẻ Be The Sky khác như Skycloud, Daybreak, Starlight, khách hàng chi tiêu tích lũy từ 03 triệu trong khoảng thời gian từ ngày 18/01/2021 - 02/06/2024 cũng sẽ nhận ngay 01 vòng quay vé SKYMEET khi tham dự sự kiện tại Booth Be The Sky.

Đặc biệt, từ ngày 04/06 đến 06/06, toàn bộ chủ thẻ Be The Sky kích hoạt mới, phát sinh thanh toán từ 100.000 VNĐ còn được tham gia "Vòng quay may mắn" và minigame hấp dẫn tại booth Be The Sky xuyên suốt sự kiện. Đây là cơ hội nhận thêm nhiều phần quà giá trị.

Be The Sky mang đến cơ hội cho tất cả khách hàng sở hữu sản phẩm thẻ, nhằm mang đến một sự kiện SKYMEET hứa hẹn sẽ là nơi giao lưu và gắn kết giữa Sơn Tùng cùng các khán giả yêu mến anh. Đồng thời, đây cũng là dịp để những trái tim cùng đập chung nhịp với niềm đam mê âm nhạc.

2024 một năm đầy bùng nổ và bội thu của Sơn Tùng M-TP

Bước vào năm 2024 với việc bắt tay với MB và JCB tung ra sản phẩm thẻ ngân hàng đầu tiên dành cho cộng đồng fandom yêu âm nhạc, Sơn Tùng đã khẳng định sức nóng của mình khi liên tiếp thành công với những sản phẩm âm nhạc. Anh hứa hẹn tiếp tục làm mưa làm gió với loạt dự án lớn như ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tổ chức tour diễn xuyên Việt "Sky Tour" và trình làng show diễn cá nhân "7-Minute Stage".

Đáng chú ý, với việc phát hành "Đừng Làm Trái Tim Anh Đau" vào cuối tháng 5 và MV "Chúng Ta Của Tương Lai" vào tháng 3, Sơn Tùng đã tự phá vỡ "lời nguyền" mỗi năm chỉ ra mắt một MV kéo dài 3 năm qua: "Muộn Rồi Mà Sao Còn" (2021), "There's No One At All" (2022) và "Making My Way" (2023).

Không những thế, trên cương vị một trong những cái tên hàng đầu của showbiz, những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Sơn Tùng chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng. Sự táo bạo, đổi mới trong âm nhạc cùng tần suất hoạt động dày đặc hơn cho thấy tham vọng chinh phục của nam ca sĩ trong năm nay.

Với những kế hoạch táo bạo và tầm nhìn xa, 2024 chắc chắn sẽ là một năm đầy bùng nổ và bội thu cho nam ca sĩ đa tài này. Và người hâm mộ thì luôn có lý do để mong chờ những điều bất ngờ mà thần tượng mang lại.

Để tận hưởng trọn vẹn cơ hội gặp gỡ Sơn Tùng tại SKYMEET, các độc giả hãy truy cập website MB hoặc liên hệ hotline 1900 54 54 26 để tìm hiểu chi tiết. Đừng để vuột mất khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng nhé!