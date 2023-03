Clip người đàn ông chạy xe máy cướp điện thoại của cô gái đi đường ở Nghệ An

TPO - Đang đi trên đường, cô gái bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát từ phía sau cướp điện thoại rồi bỏ chạy. Sau khi đuổi theo một đoạn, cô gái đã bị ngã xe còn tên cướp chạy thoát.

Ngày 3/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin từ đoạn camera giám sát hành trình của chiếc ô tô đi phía sau ghi lại, khoảng 7h11' ngày 3/3, một cô gái đi chiếc xe tay ga hiệu Vision lưu thông trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) theo hướng Hưng Nguyên - Nam Đàn.

Khi đi qua khu vực Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên, gần Bệnh viện huyện Hưng Nguyên thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy Sirius mang BKS: 37N1-805.35 chạy áp sát phía sau. Khi áp sát, người đàn ông này đã với tay cướp chiếc điện thoại của cô gái này để trong hộc phía trước xe máy.

Sau khi cướp thành công, người đàn ông này rồ ga bỏ chạy. Nữ nạn nhân sau đó cũng tăng ga bỏ chạy để đuổi theo. Vừa đuổi, cô gái vừa tri hô cướp để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, đoạn đường khá đông người tham gia giao thông nên không ai đuổi được tên cướp. Sau khi đuổi được một đoạn đường, cô gái này đã bị ngã xe giữa đường dẫn đến xây xước trên cơ thể.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát hành trình của một chiếc xe ô tô đi phía sau ghi lại.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận bất bình vì tính manh động của tên cướp, đồng thời thương cảm cô gái vừa bị cướp tài sản vừa bị ngã xe chấn thương.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo thị trấn huyện Hưng Nguyên (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, hiện Công an huyện Hưng Nguyên, Công an thị trấn Hưng Nguyên chưa nhận được trình báo của bị hại. Tuy nhiên, phía cơ quan công an đã nắm bắt được vụ việc và đang vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng cướp táo tợn này.