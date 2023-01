Chuyện tình của cặp đôi vàng showbiz Thái Lan

TPO - Baifern Pimchanok và Nine Naphat được cho là cặp đôi vàng của showbiz Thái Lan bởi sự tương đồng về mức độ nổi tiếng, ngoại hình và khả năng diễn xuất.

Ngày 14/1, ngày Lễ thiếu nhi của Thái Lan, Baifern Pimchanok và Nine Naphat cùng đăng ảnh hồi nhỏ để hưởng ứng. Ngay sau đó, bức ảnh do hai ngôi sao đăng tải được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đa phần cho rằng Baifern Pimchanok và Nine Naphat là những người "đẹp từ khi mới lọt lòng", "xinh từ trong trứng" hay "sinh ra để dành cho nhau".

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Baifern Pimchanok và Nine Naphat được cho là cặp đôi vàng của showbiz Thái Lan. Người hâm mộ nhận định Baifern và Nine đẹp đôi bởi cả hai đều có ngoại hình xuất chúng và khả năng diễn xuất được công nhận.

Phim giả tình thật

Trước khi công khai mối quan hệ vào cuối tháng 9, Baifern Pimchanok và Nine Naphat là bạn diễn trong hai bộ phim Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) và phim truyền hình Sợi dây hoàng lan.

Khi đó, mẹ của Nine Naphat chia sẻ bà yêu thích Baifern và ủng hộ mối quan hệ của con trai với nữ diễn viên nổi tiếng. Nine Naphat cũng thừa nhận Baifern Pimchanok là hình mẫu bạn gái của anh.

Baifern Pimchanok (sinh năm 1990) là nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Thái Lan. Cô là gương mặt được nhiều nhãn hàng chào đón với mức cát-xê cao nhất nước này. Không chỉ nổi tiếng ở xứ chùa vàng, Baifern là ngôi sao được khán giả toàn châu Á biết đến. Cô tham dự nhiều sự kiện ở nước ngoài, một trong số đó là Việt Nam.

Về khả năng diễn xuất, Baifern có nhiều vai diễn khẳng định tên tuổi bản thân và xoá đi định kiến "bình hoa di động". Vai diễn để lại nhiều dấu ấn nhất của nữ diễn viên là vai chính Nira trong Chiếc lá cuốn bay. Sau đó, Baifern tiếp tục được yêu mến nhờ vai diễn trong Friend Zone.

2020 được coi là năm đỉnh cao của Baifern. Cô tham gia 5 phim truyền hình liên tiếp.

Ngoài khả năng diễn xuất, truyền thông nhận định Baifern được yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Cô được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân màn ảnh" của Thái Lan. Nhờ gương mặt cuốn hút, Baifern được nhiều nhãn hàng làm đẹp mời làm gương mặt đại diện.

Bên cạnh đó, tính cách thân thiện được coi là một trong những điểm cộng của Baifern. Là sao nữ được nhiều người yêu mến, nữ diễn viên sinh năm 1990 không ngần ngại giao lưu và trò chuyện với khán giả.

Trước khi trở thành sao hạng A của showbiz Thái Lan, Baifern từng có thời kỳ tăm tối khi vướng scandal lớn là sử dụng ma túy năm 2013 và lộ ảnh ân ái với đàn ông trên xe hơi vào năm 2017. Thời điểm này, Baifern từng có ý định đi tu vì không chịu nổi áp lực dư luận. Sau đó, cô lấy lại cân bằng và bắt đầu hành trình vực lại sự nghiệp, lấy lại tình cảm từ người hâm mộ.

Sinh ra dành cho nhau

Giống với bạn gái, Nine Naphat (sinh năm 1996) là ngôi sao được nhiều người theo dõi nhờ ngoại hình điển trai. Nine cao 1,85 m và có vóc dáng cân đối cùng gương mặt ưa nhìn. Anh là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

Nine Naphat sinh ra trong gia đình có truyền thống diễn xuất. Mẹ anh là diễn viên nổi tiếng, Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1988 Pimpaka Siangsomboo. Sau khi sinh 3 tháng, bà Pimpaka ly hôn chồng ngoại quốc. Tới nay, Nine chưa biết mặt cha. Tuy nhiên, nam diễn viên ít nhắc về điều này để tránh làm mẹ buồn. Vẻ đẹp của Nine Naphat được cho là thừa hưởng từ mẹ và dòng máu lai ngoại quốc.

Từ nhỏ, Nine đã được tiếp xúc với nghệ thuật và có nhiều cơ hội làm mẫu ảnh, diễn viên. Tuy nhiên, Nine Naphat muốn tập trung cho việc học trước tiên. Năm 2018, Nine tốt nghiệp ngành Truyền thông của Đại học Quốc tế Mahidol (Thái Lan).

Nine Naphat và Baifern đều khẳng định tên tuổi khi tham gia Friend Zone. Trước đó, Nine mới chỉ bỏ túi ba bộ phim điện ảnh gồm Món quà tình yêu, 1000 ngày yêu và Ai cũng có lúc tỏa sáng.

Không phải diễn viên có số lượng phim tham gia dày đặc, Nine Naphat vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Theo truyền thông, danh tiếng của anh đến từ mẹ nổi tiếng và khả năng diễn xuất thực sự và hiện tại là nhờ chuyện tình với nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Thái Lan.

Trước khi trở thành diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh xứ chùa vàng, Nine từng có thời gian bị chỉ trích ngoại hình vì mũm mĩm hơn bạn bè đồng trang lứa. Vì điều này, Nine đã chăm chỉ tập bơi, hít đất, gập bụng và chạy bộ. Tới năm 18 tuổi, nam diễn viên như lột xác hoàn toàn. Nhiều người nghi ngờ anh thẩm mỹ, tuy nhiên, bạn trai Baifern phủ nhận và khẳng định rằng anh có được vóc dáng hiện tại nhờ chăm thể dục, thể thao. Ngoài ra, vì mẹ anh là chủ một thương hiệu mỹ phẩm nên anh được chăm sóc da theo phương pháp khoa học.

Thời điểm này, nhắc đến Baifern Pimchanok và Nine Naphat, đa số khán giả thừa nhận rằng họ là cặp đôi vàng của showbiz Thái Lan. Ngoài Baifern, khó tìm được diễn viên nào tương đồng ngoại hình với Nine Naphat hay ngoài Nine Naphat, không tìm được bạn trai nào có độ nổi tiếng phù hợp với Baifern.