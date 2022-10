Chuyển đổi số là cơ hội để các tỉnh ĐBSCL bứt phá, vươn lên

TPO - Ngày 27/10, UBND tỉnh An Giang khai mạc Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Tại đây, các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, Chuyển đổi số cho các cơ quan báo/ đài, lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục;... Các gian hàng triển lãm, trưng bày các sản phẩm, giải pháp, mô hình ứng dụng liên quan đến chuyển đổi số cũng được tổ chức để đại biểu, người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Thuý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, vào ngày 22/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và là động lực trong phát triển tỉnh An Giang.

“Chuyển đổi số là cơ hội để An Giang bức phá, vươn lên. Chính quyền số giúp nền hành chính tỉnh hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, tăng năng suất lao động, tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng. Các ngành, lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của người dân”, bà Thuý nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thách thức lớn nhất trong công cuộc chuyển đổi số tỉnh hiện nay là vấn đề về nhận thức, đòi hỏi phải có sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị cho đến người dân. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, thông qua các hoạt động lần này cũng nhằm nâng cao nhận thức, tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp số, góp phần nâng cao hiệu quả thúc đẩy phát triển các nền tảng số hướng đến thực hiện thành công chuyển đổi số tỉnh An Giang; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin đến An Giang tìm hiểu đầu tư, phát triển cũng như thúc đẩy phát triển tiềm năng lợi thế của tỉnh. Kết nối các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế và dịch vụ hành chính công...

Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số ở Đồng bằng sông Cửu Long Sáng 29/10, tại TP. Cần Thơ sẽ diễn ra Hội thảo Thúc đẩy Chuyển đổi số ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo do Báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP. Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức. Hội thảo là dịp để giới thiệu những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong triển khai chuyển đổi số tại các địa phương ĐBSCL, từ đó có thể lan tỏa, nhân rộng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực. Bên cạnh đó, đại diện các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số tại ĐBSCL nói riêng. Toàn bộ nội dung hội thảo sẽ được tường thuật trực tuyến trên Báo Tiền Phong điện tử, tại địa chỉ tienphong.vn.