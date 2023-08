Chuyến đi 'mở cửa tương lai'

Chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Thị trưởng TP Oakland Sheng Thao (bang California, Hoa Kỳ) làm trưởng đoàn được đánh giá “thành công ngoài mong đợi”.

Đây là hoạt động do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions Hoa Kỳ (CWS) và Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức, đã tạo điều kiện thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương hai quốc gia.

Long An mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ

Ngày 8/8, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đến chào xã giao với lãnh đạo tỉnh Long An tại Cảng quốc tế Long An. Đây là địa phương cuối cùng đoàn đến thăm trước khi về lại Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp đón đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Sheng Thao – Thị trưởng TP Oakland dẫn đầu, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An bày tỏ vui mừng và cho biết, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự tin tưởng từ phía các đối tác Hoa Kỳ dành cho địa phương như điểm đến đầu tư an toàn, ổn định và phát triển. “Đặc biệt, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa cảng quốc tế Long An và cảng Oakland sẽ là một trong những tiền đề quan trọng, mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới” – ông Được nhấn mạnh.

Hiện nay, Hoa Kỳ đang đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD. Các dự án của Hoa Kỳ vào Long An chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng… Theo đó, hàng hóa xuất, nhập khẩu qua lại 2 nước đã được bốc xếp tại cảng quốc tế Long An.

Bà Sheng Thao - Thị trưởng TP Oakland cho rằng, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng xanh, năng lượng gió, mặt trời, còn TP Oakland có cảng lớn nhất khu vực vùng vịnh bang California. Bà mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động sắp tới.

Theo bà Sheng Thao, bản ghi nhớ hợp tác giữa cảng quốc tế Long An và cảng Oakland sẽ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực khai thác cảng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu… “Cảng Oakland là một trong những cảng quốc tế có quy mô lớn trên thế giới. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực, điều hành cho cảng quốc tế Long An” - Bà Sheng Thao nói.

Sau lễ ký kết, hai bên lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động kinh doanh, gửi một số phái đoàn làm đầu mối để thực hiện các cam kết đã thỏa thuận và triển khai trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ

Cũng trong ngày 8/8, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) do ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư và vận hành. Trung bình mỗi ngày, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận và xử lý khoảng 7.000 tấn rác, tương ứng với 70% lượng rác thải tại TPHCM. Đoàn đã tìm hiểu và tham quan khu chôn lấp rác theo công nghệ cao của Hoa Kỳ, nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy tái chế phân compost, nhà máy sản xuất điện bằng khí gas từ bãi chôn lấp… Ông David Dương đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến quá trình tái chế rác, cũng như trao đổi về một số định hướng lớn liên quan đến chuyển đổi công nghệ xử lý rác, đốt rác phát điện… mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong thời gian tới theo yêu cầu chuyển đổi công nghệ đốt rác hoàn toàn của chính quyền TPHCM.

Các thành viên trong đoàn bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao những dự án ông David Dương – một người Mỹ gốc Việt quay trở về đầu tư tại Việt Nam.

Đánh giá về chuyến công tác, ông Ken Maxey – Chủ tịch Phòng Thương mại TP Oakland khẳng định, đây là chuyến đi “lịch sử” vì đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, cũng như doanh nghiệp Việt kiều thấy được sự đổi thay, phồn thịnh của Việt Nam khi họ trở về quê hương.

Bày tỏ cảm kích đối với ông David Dương, ông Ken Maxey cho biết, những ngày qua, đoàn đã thấy được những hoạt động của ông David Dương tại Việt Nam, cũng như những cơ hội đầu tư mà ông David Dương giới thiệu với đoàn chính trị gia và các nhà đầu tư Hoa Kỳ. “Khi được gặp gỡ với lãnh đạo các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Long An…, chúng tôi thấy những tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác đầu tư. Dưới góc độ là cơ quan quản lý thương mại của TP Oakland, chúng tôi đánh giá sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa TP Oakland với các địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là TPHCM” – ông Ken Maxey chia sẻ.

Thị trưởng Sheng Thao cho biết, bà là người H’Mông đầu tiên làm thị trưởng của một thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Cùng với ông David Dương, bà đang là “cầu nối” hỗ trợ cộng đồng gốc Á phát triển kinh tế trên đất Hoa Kỳ. “Công ty CWS của ông David Dương là doanh nghiệp hàng đầu về xử lý chất thải tại khu vực Califonia. CWS cũng là biểu tượng tại Califonia về việc người Mỹ gốc Việt quay trở lại quê hương để đầu tư, kinh doanh. Tại TPHCM, VWS cũng đang đóng góp rất lớn cho cộng đồng” - bà Sheng Thao nói.

Thị trưởng Thành phố Oakland đánh giá ông David Dương đang cống hiến rất nhiều cho TPHCM thông qua các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Không chỉ tạo giá trị tại Hoa Kỳ và Việt Nam, ông David Dương cũng chia sẻ hàng triệu USD cho những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Ông David Dương cũng giúp đỡ những người gốc Á phát triển và vươn lên ở khắp mọi nơi.

Ngày 9/8, Thị trưởng TP Oakland Sheng Thao và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam một cách tốt đẹp và lên đường trở về Hoa Kỳ. Thị trưởng TP Oakland kỳ vọng, việc thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, TP Oakland và TPHCM nói riêng sẽ sớm được triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực trong tương lai.