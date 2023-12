Chung kết Ca sĩ mặt nạ: Không bất ngờ, kịch bản buồn bã

TPO - Với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao, concert Ca sĩ mặt nạ mùa hai được đầu tư mạnh về sân khấu. Song, kịch bản chương trình còn đơn điệu với phần lớn các ca khúc pop ballad buồn bã, ủy mị.

So với mùa trước, Ca sĩ mặt nạ - The masked singer mùa 2 được đánh giá là kém hấp dẫn hơn hẳn. Tuy nhiên, chương trình vẫn khiến khán giả tò mò đến phút cuối, đặc biệt là danh tính của top 3 chung cuộc gồm Cú Tây Bắc, Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi.

Trong đêm trao giải The Masked Singer Vietnam All-star Concert 2023, 18 mascot tham gia mùa 2 xuất hiện trở lại để trình diễn cùng nhau lần cuối trên sân khấu.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của một số khách mời như Lệ Quyên, Tùng Dương, Hương Tràm… Song, concert thiếu yếu tố hấp dẫn vì kịch bản còn đơn điệu, ít bất ngờ.

Sân khấu hoành tráng nhưng âm thanh còn lỗi

Đêm trao giải Ca sĩ mặt nạ - The Mask Singer 2023 bắt đầu bằng màn hòa giọng của tất cả mascot với ca khúc chủ đề.

Năm nay, ban tổ chức đầu tư mạnh về sân khấu, ánh sáng. Từng tiết mục đều được hỗ trợ với hệ thống đèn chiếu bắt mắt, dàn vũ công đông đảo minh họa giúp cho các màn trình diễn thêm phần thu hút.

Sân khấu cũng có kích thước lớn, tạo cảm giác choáng ngợp. Khán giả dễ dàng theo dõi qua bốn màn hình LED phụ cỡ lớn đặt ở các góc và màn hình ở chính diện được cách điệu thành biểu tượng chương trình.

Tuy nhiên, bộ phận âm thanh lại gặp vấn đề. Các tiết mục ban đầu của Hoàng Mỹ An (Bạch Khổng Tước) hay Vũ Thảo My (Cáo Tiểu Thư) đều không nghe rõ lời, giọng hát quá nhỏ bị phần âm nhạc quá to lấn át.

Điểm trừ từ bộ phận âm thanh khiến nhiều ca sĩ chưa thể tỏa sáng. Ngay cả các giọng ca nhiều kỹ thuật như Khánh Linh (Madame Vịt), Dương Hoàng Yến (Nàng Tiên Hoa), Nhật Thủy (Chuột Cherry) cũng nhiều lần bị khâu âm thanh “dìm hàng”.

Hát tệ nhất chương trình là bộ đôi Trương Thảo Nhi và Phạm Đình Thái Ngân (Cá Ngựa Đôi). Họ liên tục thay đổi giọng giả khi trình bày bản mashup Bánh mì không và HongKong1. Kết quả lại tạo hiệu ứng ngược vì màn trình còn diễn khô cứng, gượng ép và thiếu cảm xúc.

Kịch bản đơn điệu, khách mời chưa tỏa sáng

Bên cạnh các mascot trong mùa hai, chương trình còn có sự tham gia của một số gương mặt khách mời. Hai mascot mùa trước là Trung Quân (Bướm Mặt Trăng) và Thùy Chi (Tí Nâu) cùng trở lại. Loạt ca sĩ Hương Tràm, Lệ Quyên, Tùng Dương… cũng là yếu tố khiến khán giả chờ đợi.

Đáng tiếc, sau một số màn trình diễn khá sôi động ban đầu, không khí chương trình bắt đầu chùng xuống với hàng loạt bản nhạc pop ballad mang màu sắc buồn bã, ủy mị.

Các mascot cũng thể hiện lại các ca khúc từng trình bày trong chương trình. Chẳng hạn như ca sĩ Ngọc Anh (Cún Tóc Lô) hát Chỉ là giấc mơ, Khởi My (Cừu Bông) trình bày bản hit Vì sao, Orange (Ong Bây Bi) trình bày ca khúc tự sáng tác Gặp lại năm ta 60... Điều đó khiến cho kịch bản đêm concert trở nên đơn điệu, thiếu yếu tố bất ngờ.

Một số tiết mục song ca giữa Ưng Hoàng Phúc - Edward Dương, Trung Quân - Orange hay tam ca cũng chưa thực sự bùng nổ, khiến thời lượng chương trình dài hơn.

Ở phần đầu, concert tạo được sự thú vị với sự xuất hiện của các rapper như Pháp Kiều hay Ryder. Tuy nhiên, càng về cuối thì các khách mời cũng không mang lại hiệu ứng tốt. Sự xuất hiện của quá nhiều ngôi sao chỉ khiến chương trình bị loãng, top 3 ít tỏa sáng.

Ngay cả cái tên được trông đợi nhất là Hương Tràm cũng không giúp concert bùng nổ, dù cô được ưu ái khi xuất hiện ở gần cuối.

Kết quả dễ đoán

Trước khi cuộc thi tổ chức đêm diễn cuối cùng, nhiều lời đồn đoán nổ ra xoay quanh danh tính của các mascot Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc và Ong Bây Bi.

Trong số ba cái tên xuất sắc đi đến chặng cuối, Ong Bây Bi là giọng ca lộ diện đầu tiên. Kết quả không ngoài dự đoán của nhiều người khi ẩn sau lớp mặt nạ là ca sĩ Orange. Cô cũng là giọng ca trẻ nhất trong top 3 chung cuộc.

Danh ca Hương Lan và ca sĩ Anh Tú cũng nằm trong sự dự đoán từ đầu của nhiều khán giả. Việc Voi Bản Đôn giành quán quân cũng được đánh giá là hợp lý, ít gây tranh cãi vì anh là mascot thành công nhất chương trình với bản hit Ngày mai người ta lấy chồng.

Với sự tham gia của hơn 20 mascot và khách mời, concert Ca sĩ mặt nạ mùa 2 có phần dàn trải với thời lượng kéo dài hơn 4 tiếng. Trong đó, phần lộ diện và trao giải top 3 chỉ bắt đầu khoảng 50 phút cuối.

Vì chương trình dài và kết quả dễ đoán, phần lớn khán giả không còn mong chờ được xem màn lộ diện của ba nghệ sĩ ẩn sau mascot. Nhiều người quyết định bỏ về khi chương trình đang diễn ra, còn gần một tiếng mới kết thúc.

Trước khi đêm diễn tổ chức, nhiều ý kiến phàn nàn về việc giá vé cao. Ngoài ra, một số khán giả mong chờ sự xuất hiện của thành viên ban cố vấn như Bích Phương, Tóc Tiên nhưng chỉ có Trấn Thành tham gia với vai trò MC.

Bên cạnh lỗi về âm thanh, việc Châu Khải Phong (Tê Giác Ngộ Nghĩnh) hát lipsync trong concert cũng là điểm trừ mà nhiều người xem nhận ra.

Nhìn chung, concert Ca sĩ mặt nạ mùa 2 được đầu tư mạnh về sân khấu và ánh sáng. Với sự tham gia của các giọng ca thuộc hàng “khủng”, chương trình lẽ ra sẽ bùng nổ nếu có một kịch bản được chuẩn bị kỹ càng hơn.