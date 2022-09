Chưa ghi nhận thiệt hại về người ở bốn tỉnh vùng tâm bão Noru

Do ảnh hưởng của bão số 4, đảo Cù Lao Chàm ghi nhận được gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa ghi nhận gió giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắk Tô có gió giật cấp 6. Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.