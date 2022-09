Thủ tướng: Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác ứng phó với bão Noru

TPO - Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở Ban Chỉ đạo tiền phương chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại thành phố Đà Nẵng, trụ sở UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng đánh giá các cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị và ứng phó bão với bão số 4. Với tinh thần phòng hơn chống, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu trong ứng phó.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp nhanh nhằm đánh giá và dự báo tình hình, khắc phục hậu quả do bão gây ra và ứng phó mưa lũ, thiên tai có thể tiếp diễn sau bão, ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản nhân dân và nhà nước, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau bão để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, trên tinh thần là làm nhanh, khẩn trương, hiệu quả.

Đồng thời, rút kinh nghiệm với các tình huống tương tự, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương, với sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, song nhờ sự chuẩn bị ứng phó quyết liệt khẩn trương, căn bản nên thiệt hại bước đầu đến nay đã được giảm thiểu ở mức tối đa.

Về dự báo thời gian tới, theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, trong ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 28 đến ngày 30/9, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa dự báo Quảng Bình, Hà Tĩnh 200-250mmn, có nơi trên 350mm; Nghệ An, Thanh Hóa 150-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình 100-150mm.

Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, đặc biệt lưu ý các huyện Hướng Hóa, Đăk Rông (Quảng Trị), Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam) và một số địa phương của tỉnh Kon Tum.