Chủ tòa nhà 'đẹp nhất Cà Mau' rao bán căn biệt thự xây trái phép

TPO - Chủ nhân "toà nhà đẹp nhất Cà Mau" đã rao bán căn biệt thự với lý do khó khăn về kinh tế không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư.

Chiều 24/7, trên trang cá nhân facebook có tên "Ho Tap" được cho là của ông Hồ An Tập (chủ nhân "toà nhà đẹp nhất Cà Mau) đăng tin rao bán căn biệt thự xây trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản.

Chủ nhân căn nhà chia sẻ: "Mình có nhu cầu chổ ở mới kg (không - PV) ở đây nửa. Nếu có ai có nhu cầu thì mình sang nhượng lại...".

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hồ An Tập xác nhận, ông đã rao bán căn nhà trên. "Tính toán sơ bộ số tiền chuyển mục đích sử dụng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Tôi không có số tiền đó nên đành hết cách kêu bán căn biệt thự", ông Tập nói và cho biết chưa chốt giá bán căn nhà giá trị bao nhiêu.

Tại cuộc họp báo quý 2/2024 ngày 23/7, ông Tăng Vũ Em - Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau thông tin, đến thời điểm này, ông Tập vẫn chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sang đất ở.

“Thời hạn cho phép ông Tập thực hiện nghĩa vụ đến ngày 20/7, nay đã hết thời hạn. Cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với UBND TP. Cà Mau thực hiện quy trình cưỡng chế xử lý các bước tiếp theo đúng quy định”, ông Vũ Em cho hay.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, cuối năm 2022, lúc cơ bản hoàn thành tòa biệt thự của mình, ông Hồ An Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội, và tự nhận "toà nhà đẹp nhất Cà Mau". Biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, TP. Cà Mau, trên khu đất hơn 3.564m2, do ông Hồ An Tập làm chủ.

UBND TP. Cà Mau sau đó vào cuộc kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nên phạt hành chính chủ nhà 22,5 triệu đồng, và buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu (phá dỡ biệt thự).