Chủ tịch TP Buôn Ma Thuột: Cần đổi mới tư duy giáo dục chứ không phải đồng phục

TPO - Quan ngại về chất lượng giáo dục, Chủ tịch thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu đổi mới tư duy, chứ không phải đổi quần, áo mới.

Chiều 11/9, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023–2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024–2025.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm học 2023-2024, thành phố có 135 trường học từ mầm non đến THCS với trên 82.100 học sinh; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đạt 16,46%. Năm học vừa qua, ngành giáo dục của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song vẫn tồn tại không ít bất cập.

Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhưng cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề chất lượng.

Nhìn lại kết quả thi vào lớp 10 vừa qua, tỉ lệ điểm trung bình 3 môn của học sinh trường công lập chỉ ở mức “bình bình”, thấp hơn các trường ngoài công lập. Trong khi tổng chi cho giáo dục gần 1.000 tỷ trong năm 2024.

“Đầu tư như thế nhưng kết quả chất lượng giáo dục đại trà còn hạn chế, chưa đồng đều. Giáo dục mũi nhọn cũng chưa đạt yêu cầu, rất đáng lo ngại. Chúng ta đừng so với các huyện của tỉnh. Với quy mô, sự đầu tư của thành phố như thế, việc dẫn đầu các huyện là đương nhiên. Chúng ta phải so với thành phố bạn (Nha Trang, Quy Nhơn, Hạ Long…) hay so với các quận của Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Bởi điều kiện của thành phố cũng thuận lợi, không khác biệt nhiều”, ông Hưng nói.

Vị lãnh đạo thành phố chia sẻ thêm, thiếu ti vi, máy tính, chỉ cần bỏ tiền ra mua được ngay. Với cơ chế đặc thù của Buôn Ma Thuột, ông Hưng hứa, đến năm 2027 sẽ đầu tư đồng bộ trường lớp. Điều ông trăn trở, lo lắng nhất là chất lượng giáo dục. Vì đây là cả một quá trình, cần “xây nền” từ bậc mầm non, đến Tiểu học, THCS.

“Năng lực, tinh thần của một bộ phận cán bộ, quản lý, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Họ chưa tâm huyết với nghề, chưa trăn trở, chưa có sự lo lắng, tìm cách nâng cao chất lượng giáo dục”, ông Hưng nói.

Vị này cho biết thêm, chủ đề năm học là kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng. Do đó, ông mong muốn từng trường, từng lớp có sự đổi mới thật sự, không phải khẩu hiệu hô hào.

“Đổi mới là đổi mới tư duy của ban giám hiệu, của giáo viên, cùng phụ huynh, học sinh. Chứ đừng đổi mới quần áo, thay đổi đồng phục mới, điều này không cần thiết. Mỗi năm có tới vài trăm sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên, cán bộ quản lý; nhưng bao nhiêu sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn?”, ông Hưng đặt câu hỏi và yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên đừng chạy theo số lượng, danh hiệu.

Ông Hưng yêu cầu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần chủ động, sáng tạo, học tập mô hình giáo dục mới, mạnh dạn xã hội hoá, huy động sự đóng góp của phụ huynh. Tuy nhiên, ông nghiêm cấm việc lạm thu, trường nào, cá nhân nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.