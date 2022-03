Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Thanh Hóa

TPO - Chiều ngày 19/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, cùng với cả nước, Thanh Hóa gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ được ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 39.519 tỷ đồng, vượt 49% dự toán, tăng 25% so với năm 2020. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỷ đồng, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay…

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân các cấp đã sớm ổn định tổ chức, có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực được giải quyết, khắc phục.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trên cơ sở đánh giá đầy đủ các cơ hội, điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các mục tiêu chủ yếu năm 2022 như sau: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỷ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 28.143 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 37% trở lên…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với từng địa bàn và cấp độ dịch, bảo đảm tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân...

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa theo định hướng Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Giao thông - Vận tải sớm đầu tư Dự án nạo vét luồng tàu từ bến cảng số 6 đến đê Bắc dài 1,8 km và nạo vét tuyến luồng nhánh từ bến số 4 vào cảng Gang thép Nghi Sơn (dài 950 m).

Để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động của Cảng hàng không Thọ Xuân cả về hàng không quân sự và hàng không dân dụng, đề nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Giao thông - Vận tải sớm đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và Nhà ga hành khách T2 theo Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Giao thông - Vận tải sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 217 đoạn tuyến còn lại từ quốc lộ 1A (huyện Hà Trung) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Cẩm Thủy) dài 54,6 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đoạn qua đô thị đầu tư với quy mô theo quy hoạch.

Có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ Giao thông - Vận tải sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đoạn qua đô thị đầu tư với quy mô theo quy hoạch.

Để khắc phục điểm nghẽn về giao thông, đề nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ cho chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh (tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với quốc lộ 6 (tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), chiều dài khoảng 89 km, quy mô đường cấp III miền núi, tổng mức đầu tư khoảng 3.150 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ ngoài Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã thông báo cho tỉnh Thanh Hóa...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong tiến trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, Thanh Hóa luôn đóng vai trò quan trọng, giữ vị trí trọng yếu.

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Hơn 90 năm hình thành và phát triển thì Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích xuất sắc, nhất là trong giai đoạn 10 năm gần đây (2011 - 2020) Thanh Hóa có nhiều bước phát triển vượt bậc, đang là điểm đến của các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư lớn, tạo cho tỉnh có nhiều xung lực mới, làn sóng mới, vận hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những thách thức trong phát triển của Thanh Hóa; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, các thành phần kinh tế để tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, biến những áp lực, thách thức thành động lực cho sự phát triển.

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XV đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh trong triển khai thực hiện...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Thanh Hóa cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai các công trình quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời đánh giá một cách toàn diện những ảnh hưởng đến tăng trưởng của tỉnh và xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng phù hợp với diễn biến hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Cùng với đó, Thanh Hóa tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp. Chủ tịch Quốc hội cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa và giao cho các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu giải quyết tạo động lực để tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển mới trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy Z111 Sáng 19/3, Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (19-3-1957 - 19-3-2022). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Nhà máy Z111. Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là một trong những nhà máy quân giới ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Trong hành trình phát triển, Nhà máy Z111 đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hiện nay, Z111 là nhà máy duy nhất trong Quân đội làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí bộ binh trang bị cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Với những cống hiến, đóng góp cho nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà máy Z111 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Nhà máy Z111 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển sản xuất các thế hệ súng bộ binh mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Nhà máy Z111 đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục tham mưu chiến lược để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 ngày 26-01-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Nhà máy Z111 sẽ phát huy truyền thống 65 năm, tiếp tục phát triển, trở thành mô hình mới trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại; cùng với các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và toàn quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.