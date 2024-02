Chủ tịch phường ở TPHCM kêu khó khăn trong công tác nhân sự

TPO - Trình bày trước lãnh đạo TPHCM, nhiều lãnh đạo phường ở TPHCM nêu những khó khăn trong công tác nhân sự, quản lý an ninh trật tự, kết nối giao thông và đưa ra nhiều kiến nghị để thành phố gỡ khó cho địa phương.

Sớm tăng thêm biên chế theo cơ chế đặc thù

Sáng 20/2, tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024, lãnh đạo một số phường đã trình bày trước lãnh đạo thành phố những khó khăn của địa bàn quản lý và kiến nghị nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Trương Hoài Bảo - Chủ tịch UBND phường 7, quận 8 - cho hay địa bàn có diện tích và quy mô dân số lớn, nhưng biên chế được giao như nhau giữa các phường loại 1 (36 người) dẫn đến nhân sự nơi thừa, nơi thiếu. Từ đó, vị chủ tịch phường kiến nghị thành phố xem xét biên chế nên dựa trên mật độ dân số và diện tích, sớm tăng thêm 1 phó chủ tịch phường theo quy định tại Nghị quyết 98 và tăng thêm công chức, người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 33 của Chính phủ.

“Về kết nối giao thông, phường 7 như ốc đảo thiếu tính kết nối. Trên địa bàn có trục đường Vành Đai 2 đi qua đường Trịnh Quang Nghị dài khoảng 2km. Địa phương kiến nghị thành phố sớm được đầu tư khép kín tuyến đường và xây cầu Phú Định để tăng tính liên kết vùng” - ông Bảo trình bày.

Ngoài ra, ông Bảo còn cho biết thêm, trên địa bàn có dự án chống ngập do Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án hiện nay đã thực hiện được khoảng 85% và có 85 hộ dân bị nứt nhà, sụt lún nhưng chưa được bồi thường. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp, điểm nóng. Lãnh đạo phường kiến nghị lãnh đạo thành phố sớm làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo công tác chống ngập của thành phố.

Theo ông Bảo, địa bàn phường còn có chợ đầu mối Bình Điền là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Địa phương kiến nghị Công an thành phố khi bố trí nhân sự cần xem xét yếu tố đặc thù và thí điểm thành lập đơn vị nghiệp vụ chuyên trách quản lý an ninh trật tự khu chợ đầu mối này.

Trình bày khó khăn của địa phương, ông Bùi Hữu Huy Hoàng - Chủ tịch phường 13 (quận 3) - cho biết nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc UBND và Công an phường vận động người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 để lừa đảo. Do đó, lãnh đạo phường đề xuất Công an thành phố xử lý mạnh tình trạng sim rác hoặc cán bộ UBND phường khi tiếp nhận các số điện thoại lừa đảo thì sẽ cung cấp về công an xử lý.

Điểm sáng về hiến đất mở đường, bắt chó thả rông

Ở phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức), việc vận động người dân hiến đất mở rộng đường và lập đội bắt chó thả rông là kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong năm qua.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh - cho hay phường đã vận động một hộ hiến gần 1000 m2 đất để mở rộng đường Kha Vạn Cân, giải tỏa ách tắc giao thông nhiều năm và vận động 16 hộ hiến 390 m2 đất để mở rộng hẻm 182 đường Hiệp Bình, trước đây hẻm này chỉ rộng 1-2 m, sau khi mở rộng thì ôtô 16 chỗ có thể lưu thông được.

Về những khó khăn của địa phương, ông Tuấn thông tin hiện nay các phường, xã, thị trấn đã hoàn tất việc lập Đề án sắp xếp khu phố cũng như chuẩn bị nhân sự cho khu phố mới. Địa phương đề xuất thành phố nhanh chóng phê duyệt đề án để các khu phố mới có thể đi vào hoạt động cuối quý I năm nay.

"Địa phương đề xuất thành phố sớm có kết luận về chế độ chính sách, mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách tại khu phố mới, cấp kinh phí để sửa chữa lại khu phố, trang bị thêm máy vi tính, bàn làm việc vì sau khi sắp xếp lại sẽ có nhiều khi phố sinh hoạt chung tại một trụ sở cũ" - ông Tuấn bày tỏ.

Tiếp nhận ý kiến từ lãnh đạo các phường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị Văn phòng UBND TP sớm tập hợp ý kiến và tham mưu các cơ quan có liên quan và giải quyết các tồn tại ngay trong quý I/2024.

Lượng khách đến thành phố lớn Thông tin tình hình giao thông những ngày Tết, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết trong 15 ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 có 3,6 lượt khách đến TP HCM. Đây là con số rất lớn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. "Tuy lượng khách đến thành phố lớn nhưng tình hình giao thông thuận lợi, không có ùn tắc trừ một số chuyến bay bị trễ từ phía Bắc vào do ảnh hưởng thời tiết xấu" - ông Lâm cho hay. Ông Lâm đánh giá năm nay vấn đề về chèn ép, chặt chém khách… được nhận diện và có kế hoạch từ xa, từ sớm. Vì thế, khách đến thành phố, nhất là khách quốc tế, không có phiền hà gì, đặc biệt là đối với loại hình taxi. Thống kê trong 7 ngày cao điểm, các lực lượng đã xử lý 5.700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 2.776 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Việc này góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông, nhất là số người chết giảm sâu với 47% so với năm ngoái Tư lệnh ngành giao thông thành phố cho hay trong năm 2024, thành phố sẽ khởi công 16 công trình và gói thầu, trong đó có đường Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái… Song song đó, phấn đấu hoàn thành 38 công trình và gói thầu quan trọng như đường Trần Quốc Hoàn nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất…