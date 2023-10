Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

TPO - Tối 28/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đưa ra những gợi ý để giúp Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn.

Tối 28/10, tại quảng trường 30/10, TP Hạ Long, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)

Tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 60 năm qua.

Chủ tịch nước khẳng định: Về Quảng Ninh hôm nay chúng ta đều nhận thấy, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai.

Với những thành tựu đạt được, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực phía Bắc.

Để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng với truyền thống của vùng mỏ Anh hùng.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đặc biệt quan tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn, chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhân tài cho tỉnh; thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Với vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh có đường biên giới quốc gia trên bộ và trên biển, Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của Vùng mỏ Anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 60 năm thành lập tỉnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững; trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.