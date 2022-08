Chủ tịch Miss World Vietnam: Quãng đường sắp tới sẽ là câu trả lời cho việc lựa chọn Mai Phương

TPO - Tại cuộc họp báo sau đăng quang Miss World Vietnam 2022 diễn ra sáng 13/8 tại Quy Nhơn, BTC cuộc thi thẳng thắn trả lời trước tin đồn ưu ái để Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành vương miện Hoa hậu.

Mai Phương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, lọt Top 5 và giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái”. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện do công ty Sen Vàng tổ chức cũng như tham gia bếp ăn “Suối mát từ tâm” do bà Phạm Kim Dung và công ty Sen Vàng thực hiện trong mùa dịch. Do vậy, việc Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022 dấy lên đồn đoán BTC ưu ái cô.

Tại họp báo, bà Phạm Kim Dung khẳng định công ty Sen Vàng không kí hợp đồng quản lý với Mai Phương, chỉ có hợp đồng với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020. Các hoạt động thiện nguyện mà Mai Phương tham gia đó là trách nhiệm cộng đồng, từ cái tâm, ý thức của bạn.

“Tôi không chỉ thân với Mai Phương, Nam Em… mà tất cả các thí sinh từng thi các cuộc thi của Sen Vàng chúng tôi đều giữ mối quan hệ thân thiết. Không chỉ Mai Phương đến nấu ăn mà rất nhiều hoa hậu, á hậu, các bạn đến lúc nào đi lúc nào, các bạn tham gia bao nhiêu buổi tôi cũng không biết. Với tôi nếu vì một chữ thân thiết để lựa chọn là một điều bất hợp lý.

Thành công của một cuộc thi không chỉ là những đêm diễn, sự hài lòng của nhà tài trợ, mà Top 3 phải xứng đáng. Nếu không có sự lựa chọn xứng đáng, chúng tôi sẽ tự khiến chúng tôi sụp đổ. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không phản bội lại tiêu chí đó với bất cứ lý do nào. Đương nhiên, tôi tham gia các buổi họp cùng ban giám khảo, nhưng quyết định vẫn là của hội đồng giám khảo. Trưởng ban giám khảo Hữu Việt là người rất có kinh nghiệm, hơn 10 năm chấm thi hoa hậu. Tôi không thể áp đặt bất cứ điều gì lên hội đồng giám khảo. Quãng đường sắp tới của Mai Phương sẽ là câu trả lời cho việc chúng tôi lựa chọn cô ấy"- bà Phạm Kim Dung nói.

Về việc chấm chọn Hoa hậu, bà Phạm Kim Dung nói rằng khán giả có thể quan sát thí sinh trong chừng mực nào đó, nhưng ban tổ chức, ban giám khảo quan sát bằng cả trái tim, trí não và tâm sức. Về vấn đề chiều cao, bà khẳng định chiều cao không phải là điều quyết định tối cao của một hoa hậu.

“Hoa hậu thế giới 2019 cô chỉ cao 1m65, 1m66 thôi. Cô hát rất hay, mang một vẻ đẹp lạ. Chiều cao không phải là điều quyết định tối cao của một hoa hậu. Đây là quyết định đầy trách nhiệm và xứng đáng. Rất mong thời gian tới mọi người sẽ theo dõi ủng hộ Mai Phương”- bà Phạm Kim Dung chia sẻ thêm.

Cũng tại họp báo, nhà thơ, nhà báo Hữu Việt - Trưởng ban giám khảo Miss World Vietnam 2022 lý giải thêm về việc Huỳnh Nguyễn Mai Phương được lựa chọn đăng quang: "Cuộc thi diễn ra trong khoảng 5 tháng, ban giám khảo đã tiếp xúc với thí sinh trong thời gian dài, quan sát các bạn tham gia hoạt động và nhiều vòng thi phụ. Lựa chọn trong đêm chung kết chỉ là quyết định cuối cùng. Thú thực, khi nghe câu trả lời của Bảo Ngọc và Mai Phương, lúc ấy tôi chỉ ước giá như có 2 vương miện hoa hậu. Hai bạn đều xuất sắc. Nhưng cuộc thi chỉ có một vương miện duy nhất. Tôi có thể khẳng định Mai Phương được đa số giám khảo lựa chọn là hoa hậu".

Về phía Mai Phương, Miss World Vietnam 2022 chia sẻ: "Tôi không được ưu ái, mà tôi may mắn có danh hiệu Người đẹp nhân ái. Khi tham gia một cuộc thi, không ai được ưu ái, chúng tôi phải thức giấc cùng một giờ, trang điểm cùng một giờ. Mỗi danh hiệu chúng ta đạt được đều là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người. Tôi tự hào về sự nỗ lực của mình và mong mọi người có cái nhìn công tâm".