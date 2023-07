Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội chỉ đạo sớm giải quyết vụ khiếu kiện của công dân

TPO - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị rà soát lại hồ sơ vụ việc, vận dụng tối đa quy định của pháp luật để giải quyết cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An về nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏ.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội tại buổi tiếp công dân theo vụ việc của bà Nguyễn Thị Kim An (số 4, ngách 70, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa), được tổ chức chiều 19/7.

Theo hồ sơ vụ việc, thửa đất gia đình bà Nguyễn Thị Kim An đang sử dụng có nguồn gốc gồm 2 phần. Một phần do công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí phân và bán cho gia đình ông Nguyễn Văn Bịch. Năm 2002, ông Nguyễn Văn Bịch chuyển nhượng cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích nhà 35m2 nhà và 2m2 bếp.

Phần thứ hai do công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí phân và bán cho gia đình ông Dương Đình Tần. Ông Tần đã nộp đủ tiền thanh lý nhà theo đơn xác nhận của Công ty. Năm 2006, ông Tần chuyển nhượng cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An với diện tích 4m2 bếp. Tài liệu là giấy mua bán viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2022, bà Nguyễn Thị Kim An có đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ). Ngày 22/6/2022, UBND quận Long Biên cấp sổ đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim An tại thửa đất số 13, ngõ 20 phố Long Biên 2 (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) với diện tích 47,1m2 đất ở.

Nghĩa vụ tài chính gia đình bà Nguyễn Thị Kim An phải nộp nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích 6,5m2 đất ở đô thị trong hạn mức; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích 40,6m2 đất ở đô thị trong hạn mức theo giá do UBND thành phố quy định tại thời điểm cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, gia đình bà Nguyễn Thị Kim An không đồng tình mức thực hiện nghĩa vụ tài chính trên và có đơn khiếu nại.

Ngày 6/12/2022, Chủ tịch UBND quận Long Biên ra Quyết định số 9328/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ cho cho gia đình bà An. Tuy nhiên, gia đình bà An không đồng ý và có gửi đơn kiến nghị, phản ánh đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ngày 10/1/2023, UBND thành phố đã có Thông báo số 41/TB-UBND về việc thụ lý đơn khiếu nại của công dân. Tuy nhiên, đến nay đơn của bà An chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, bà An đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại Quyết định số 9328/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe báo cáo ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ vụ việc, vận dụng tối đa quy định của pháp luật để giải quyết cho công dân. Đồng thời, sớm có văn bản báo cáo UBND thành phố và thông báo tới công dân kết quả giải quyết. Trong báo cáo, cần lý giải rõ những cơ sở pháp lý để thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ tài chính.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Ban Tiếp công dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Hà Nội theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với gia đình bà An đảm bảo đúng quy định của pháp luật.