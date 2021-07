Chủ quán cháo vịt chết bất thường trong căn phòng bị xáo trộn

TPO - Cơ quan chức năng vừa đọc lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Tiến Minh vì hành hung thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đức Trọng, Lâm Đồng khi đoàn đang làm việc với chủ quán ăn có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

TPO - Quá trình truy tìm chiếc Innova bị trộm, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã phát hiện thêm 73 chiếc ô tô liên quan đến hoạt động cho vay, cầm cố.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả. Từ vụ án này công an tiếp tục phát hiện dây mua bán ma túy.