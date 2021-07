Bắt nghi phạm vụ người đàn ông chết bất thường gần nhà máy xử lí rác

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao đâm, rồi bỏ lại xác và hung khí gây án gần nhà máy xử lí rác...

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Do mâu thuẫn cá nhân, Nhàn đã dùng đâm chết ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Như đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 29/6, người dân phát hiện thi thể ông Đẹp cách nhà máy xử lí rác thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới khoảng 300m cạnh xe mô tô, nghi do tai nạn giao thông nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh.

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 1 con dao dài khoảng 30cm đặt cạnh tử thi. Qua khám nghiệm, phát hiện trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết đâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 48h, lực lượng Công an đã bắt giữ được “kẻ thủ ác” khi y đang lẩn trốn tại địa phương.