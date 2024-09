Chủ lực tiêm chiến dịch vắc xin sởi cùng TP HCM, VNVC đặt an toàn lên hàng đầu

Là hệ thống tiêm chủng vắc xin an toàn, uy tín hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm tiêm chủng vắc xin nhiều năm, VNVC hiện là đơn vị chủ lực đồng hành cùng Sở Y tế TP HCM tham gia tiêm chiến dịch tiêm vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 1-10 tuổi.

Từ ngày 16/9, 39 trung tâm tiêm chủng của VNVC đồng loạt tiếp nhận và tiêm ngừa vắc xin sởi miễn phí cho trẻ em từ 1-10 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin. 100% trẻ được phục vụ như các khách hàng thông thường của VNVC, đều trải qua quy trình tiêm chủng an toàn 8 bước.

Hoạt động ý nghĩa của VNVC diễn ra trong bối cảnh số ca mắc sởi liên tục tăng, thành phố gấp rút đẩy nhanh tốc độ bao phủ vắc xin cho trẻ. Ước tính có khoảng 125.000 trẻ cần tiêm vắc xin nhưng hiện thành phố mới chỉ tiêm bổ sung được hơn 25.000 trẻ, hầu như số trẻ 6-10 tuổi chưa được tiêm.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc Chất lượng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết để đảm bảo chất lượng vắc xin, VNVC đã điều các xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vắc xin đạt chuẩn GSP của VNVC đến tận các trung tâm y tế quận, huyện để nhận vắc xin. Hệ thống xe lạnh của VNVC được ví như những “kho lạnh di động” có thể bảo quản cùng lúc hàng chục ngàn liều vắc xin trong điều kiện nhiệt độ ổn định, đồng nhất.

Do đó, VNVC đảm bảo trong quá trình vận chuyển, vắc xin vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn. Từ hành trình bàn giao đến kho lạnh chuyên dụng của các trung tâm VNVC, vắc xin cũng được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ quản lý chất lượng, logistics bảo quản. Điều này giúp đảm bảo chặng an toàn đầu tiên của vắc xin.

“Nếu không được vận chuyển, bảo quản an toàn theo tiêu chuẩn GSP khắt khe thì vắc xin có thể bị giảm chất lượng khiến công sức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi trở nên lãng phí, vắc xin không tạo được hiệu quả bảo vệ tốt, đó là chưa kể ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em khi tiêm”, bà Sương lý giải.

Cùng với hệ thống xe lạnh, bà Sương cho biết VNVC cũng là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển mạng lưới dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn chất lượng GSP. Điều này cho phép cùng lúc VNVC có thể bảo quản đến 400 triệu liều vắc xin ở nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2-8 độ C, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng vắc xin của hàng chục triệu khách hàng và có khả năng dự trữ số lượng lớn vắc xin các loại.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết với thế mạnh là hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ lớn nhất thành phố với gần 40 trung tâm, gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, công suất phục vụ lên đến hàng chục nghìn lượt tiêm mỗi ngày, VNVC sẵn sàng tổ chức hàng trăm đội tiêm lưu động đến các trường học, khu dân cư với quy trình tiêm chủng an toàn cao nhất.

Đặc biệt, VNVC chú trọng đảm bảo tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao phòng bệnh sởi bên cạnh đạt chỉ tiêu về độ phủ vắc xin.

VNVC chuẩn hóa đồng nhất về chất lượng chuyên môn tiêm chủng ở tất cả các trung tâm trên toàn quốc. 100% bác sĩ, điều dưỡng đều có chứng chỉ an toàn do Bộ Y tế cấp. Mỗi trung tâm tiêm chủng đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm cùng đầy đủ thuốc và phương tiện cấp cứu như hộp chống sốc, bình oxy cùng đội ngũ thường xuyên được tập huấn kỹ năng xử trí cấp cứu.

VNVC là hệ thống tiêm chủng vắc xin duy nhất tại Việt Nam có Tổng đài điện thoại hỗ trợ theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm 24/7, không chỉ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc sau tiêm của khách hàng của VNVC mà còn hỗ trợ cho tất cả người dân.

Theo ghi nhận tại VNVC, từ khi TP HCM công bố dịch sởi số người lớn và trẻ em tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh. Từ 1 đến 14/9, riêng tại TP HCM cho thấy lượt tiêm tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước. Chỉ tính từ ngày 1/9/2024 đến nay, VNVC đã triển khai tiêm chủng an toàn hơn 30.000 liều vắc xin sởi các loại bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn TP.HCM.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết hiện hệ thống gần 200 trung tâm tiêm chủng trên cả nước và 39 trung tâm tại TP HCM đều có đầy đủ các loại vắc xin phòng sởi cũng như các bệnh nguy hiểm khác ở trẻ em và người lớn. VNVC còn có vắc xin phối hợp sởi - quai bị - rubella gồm Priorix (Bỉ) và MMR II (Mỹ), nâng cao hiệu quả phòng nhiều bệnh trong 1 mũi tiêm và tiết kiệm chi phí, giảm số lần phải tiêm vắc xin, tiêm được từ 9 tháng tuổi và người lớn.

Bác sĩ Chính cho biết bên cạnh hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin sởi, VNVC cũng nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vắc xin trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình mưa lũ thường xuyên từ nay đến cuối năm khiến nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát như cúm, thủy đậu, bạch hầu, ho gà, uốn ván…

VNVC đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giá để người dân kịp thời phòng bệnh, đặc biệt là các gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tiên phong hỗ trợ tiêm các gói tiêm vắc xin trước, trả chi phí sau kéo dài đến 12 tháng, toàn bộ lãi suất do VNVC hỗ trợ, giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.