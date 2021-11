Chở hơn 55.000 lượt người trong 2 ngày

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 400mm.