Chính thức tăng lương từ 1/7; nhộn nhịp 'chợ vàng' online

TPO - Quốc hội 'chốt' lương cơ sở tăng 30%, lương tối thiểu vùng tăng 6%; GDP quý II tăng gần 7%; thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, từ Hà Nội về Hà Tĩnh còn 3,5 tiếng; chuyển tiền từ ngày 1/7 phải làm sinh trắc học; nhộn nhịp 'chợ vàng' online;... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Quốc hội 'chốt' lương cơ sở tăng 30%, lương tối thiểu vùng tăng 6%

Sáng 29/6, tại phiên bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 với toàn bộ đại biểu Quốc hội tham gia tán thành. Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đồng ý thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 27 của Trung ương, gồm: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024); quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025).

Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024. Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương: Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp trước ngày 31/12/2024.

Quốc hội cũng quyết định thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

“Từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6 năm 2024). Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng”, nghị quyết nêu rõ.

Đối với trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được điều chỉnh theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%), giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

GDP quý II tăng gần 7%

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm nay.

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - nhận định, xu hướng hồi phục tích cực đang tiếp dẫn, với quý sau tăng trưởng tốt hơn quý trước. Các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

GDP quý II ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2024.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%, cũng chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp 49,76%.

Về sử dụng GDP, 6 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 64,26% vào tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế.

Lạm phát cơ bản tháng 6/2024 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân sáu tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%). Lý do, giá lương thực, điện, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, từ Hà Nội về Hà Tĩnh còn 3,5 tiếng

Chiều 29/6, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức buổi lễ thông xe đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt từ km458+700 (quốc lộ 46B) đến nút giao cuối tuyến (quốc lộ 8A) đoạn qua địa bàn xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Đây là 19 km cuối của tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Từ 7h ngày 30/6, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ được đưa vào khai thác.

Trước đó, 30 km đầu tuyến (kết nối với Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu tại nút giao quốc lộ 7 (QL) đến nút giao QL46B) đã được đưa vào khai thác từ ngày 30/4.

Việc hoàn thành 19 km cuối cùng giúp toàn tuyến cao tốc này được khai thác đồng bộ trên tổng chiều dài 49 km. Từ đó rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ còn hơn 3,5 giờ đồng hồ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài khoảng 49 km đi qua địa bàn hai tỉnh: Nghệ An (44 km), Hà Tĩnh (5 km). Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Tổng vốn đầu tư dự án là 11.157 tỷ đồng.

Lên phương án xử lý mọi tình huống chuyển tiền từ ngày 1/7

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị trung gian thanh toán thực hiện Quyết định 2345 quy định về việc chuyển tiền.

Theo đó, từ ngày 1/7 tới với khách hàng chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày là phải làm sinh trắc học.

Với khách hàng chưa có căn cước công dân (CCCD), CCCD gắn chíp, biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng đối với giao dịch được thực hiện bằng cách khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, trong đó việc kiểm tra được thực hiện bằng phương thức gặp mặt trực tiếp.

Đối với khách hàng có CCCD gắn chíp nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC3, biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học về lưu trữ thông tin thiết bị thực hiện giao dịch được thực hiện qua 2 cách.

Thứ nhất, khách hàng thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Thứ hai, khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong Cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra

'Chợ vàng' online: Nhộn nhịp, lắm rủi ro

Đến ngân hàng và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) không thể chen chân xếp hàng, đến tiệm vàng thì được thông báo hết vàng…, vì vậy, không ít người muốn mua vàng phải lên chợ mạng, hội nhóm online để “muốn mua bao nhiêu cũng có”.

Gõ từ khóa “trao đổi, giao lưu vàng”, phóng viên liền có hàng chục kết quả là các hội nhóm công khai lẫn nhóm kín liên quan đến việc trao đổi, mua bán từ vàng miếng, nhẫn 9999, vàng trang sức… Nhóm nào cũng có lượng thành viên rất lớn, mỗi thông tin đều có nhiều lượt tương tác càng chứng tỏ sức nóng về vàng từ mạng xã hội.

Vào hội nhóm có tên “Giao lưu vàng miếng SJC, PNJ, DOJI không qua khâu trung gian”, phóng viên được người dùng tên N.H cho biết: “Nhận đăng ký mua vàng online, chỉ nhận của ngân hàng Agribank. Mọi người cần săn hộ gửi sẵn thông tin để em nhập, đăng ký được mới nhận công”. Ngay lập tức, cả chục lượt “inbox” (nhắn tin riêng) để người này chủ động trao đổi.

Chị Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, ngụ quận 7) có nhu cầu mua vàng miếng nhưng đến tiệm vàng thì “hết số”, đăng ký online thì “hết lượt”. Thế nhưng, sau khi chị Hà đăng nhu cầu mua vàng lên nhóm “giao lưu vàng”, rất nhiều người nhắn tin hỗ trợ mua hộ vàng online. “Chỉ trong hai ngày, tôi đã mua đủ số lượng vàng miếng theo yêu cầu, giá trả thêm trên mỗi lượng vàng 1 triệu đồng. Họ đưa vàng cho tôi kiểm tra sau đó tôi mới chuyển tiền, vàng có hóa đơn điện tử nên yên tâm. Nhờ dịch vụ cho nhanh chứ để mình tự làm thì đến Tết cũng chưa mua được vàng” - chị Hà nói.

Trên nhóm “Mua bán, trao đổi vàng giá rẻ”, một thành viên tên Thanh Trang rao “có 1 slot (chỗ) nhận vàng chiều nay tại ngân hàng Vietcombank TPHCM lúc 14h, ai mua đi cùng khỏi sợ lừa đảo”. Trong vai người cần mua vàng, chúng tôi liên hệ với người này thì được thông tin giá chuyển nhượng là 77,8 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng so với giá ngân hàng). “Nếu chị mua sang tay còn sợ hàng giả, chứ đây đi cùng em đến ngân hàng thì còn lo lắng gì.” - Trang cho biết.

‘Bỗng dưng’ nợ thuế: Đề xuất giải pháp gỡ vướng, quyết toán

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thời gian qua gặp nhiều vướng mắc. Nhiều cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập năm 2023 phát hiện nợ thuế từ các năm trước và lúng túng trong xử lý hồ sơ.

Tại văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 123/2020 về hoá đơn chứng từ, nhiều địa phương đề xuất giải pháp nhằm gỡ khó cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Một trong những nội dung được địa phương kiến nghị là đề xuất “trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN” của ban soạn thảo.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam cho rằng, quy định này chưa phù hợp với thực tế cần sửa đổi. UBND tỉnh Hà Nam lý giải, trong năm, cá nhân có thể thay đổi nơi làm việc hoặc có nhiều nguồn thu khác nhau. Vì vậy, cuối năm tài chính, cá nhân mới xác định có uỷ quyền quyết toán thuế cho công ty hay không.

Cục Thuế Bình Thuận cũng đề xuất, trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế và tổ chức chi trả đã quyết toán. Sau đó, cá nhân mới phát hiện thuộc đối tượng tự quyết toán, tổ chức chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân.

Để thuận lợi cho người nộp thuế và doanh nghiệp, Cục Thuế Bình Thuận đề xuất ghi dưới góc bên trái chứng từ khấu trừ thuế với nội dung: Công ty đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông bà (theo giấy ủy quyền) tại dòng số thứ tự của phụ lục bảng kê để cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.