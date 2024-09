Chính thức cấm toàn bộ người và phương tiện qua cầu Long Biên

TPO - Sau khi có đề xuất của ngành đường sắt, từ 15h chiều nay UBND Hà Nội đã chấp thuận cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên, trong đó cấm toàn bộ người và xe qua cầu.

Cụ thể, phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở GTVT thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Cầu Long Biên, thời gian thực hiện bắt đầu từ 15h ngày 10/9/2024 (thứ Ba) đến khi có thông báo thay thế.

Theo đó, từ 15h chiều nay cơ quan chức năng thực hiện cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên. Các phương tiện có nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Thanh tra giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trước đó, trong sáng Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã đề xuất UBND thành phố Hà Nội về việc cấm tất cả người và xe lưu thông trên cầu Long Biên khi mưa lớn xảy ra để đảm bảo an toàn, hạ tầng giao thông. Đề xuất này được đưa ra sau khi các đoàn tàu đã dừng chạy trên cầu Long Biên từ sáng 10/9.