Hà Nội yêu cầu rà soát các cầu vượt sông và cấm xe qua các cầu yếu

TPO - Chiều 9/9, Ban An toàn thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác khắc phục hậu quả mưa bão số 3. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm trong văn bản chỉ đạo là yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát các cầu vượt sông và cấm xe đi qua các cầu yếu.

Cụ thể, Ban An toàn thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT) cùng với các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các cầu vượt sông trên địa bàn thành phố đang quản lý.

“Đối với các cầu yếu có nguy cơ bị đổ sập cần khẩn trương cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu và có biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cấm lưu thông”, Ban An toàn thành phố Hà Nội nêu rõ.

Lực lượng Thanh tra giao thông được giao phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng các phương tiện qua các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng bão số 3; đặc biệt là các cầu yếu bị cấm lưu thông (nếu có), các vị trí bị úng ngập cục bộ, các vị trí cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 3; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt tại các bến khách ngang sông trong mùa mưa bão.

Ban An toàn thành phố Hà Nội đề nghị lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông trong công tác phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng mưa bão số 3.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tập trung rà soát và có phương án tổ chức giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt tại các vị trí cầu yếu và điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các cầu có nguy cơ bị đổ sập do ảnh hưởng mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong công tác phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp cấm lưu thông qua các cầu trên địa bàn (nếu có).