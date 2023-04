Chính quyền, công an nói gì về 'bãi xe lậu' bủa vây chung cư Linh Đàm?

TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh về tình trạng bãi xe không phép, sai phép, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và 'xẻ lô' các dự án đất công ích, chính quyền phường và công an đã có thông tin về việc này.

Người dân bất an vì bãi xe "lậu"

Tròn 1 tuần sau khi xảy ra vụ hàng chục ô tô đỗ trên đường tại KĐT Linh Đàm bị chọc thủng lốp trong đêm, ngoài làm thiệt hại về tài sản từ 50 đến 60 triệu đồng, vụ việc cũng đang gây bất an cho người dân sống tại khu vực trên.

Đây không phải là lần đầu tiên KĐT Linh Đàm xảy ra sự việc hủy hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự về trông giữ xe. Trước đó, tại đây cũng từng xảy ra các vụ việc như: nhân viên bãi xe dùng dao cưỡng đoạt tiền của chủ xe ô tô; tạt sơn, vạch xước xe ô tô của người dân đỗ trên đường… Tất cả các hành vi này đều diễn ra tại khu vực có nhiều bãi xe không phép, bãi trông xe lậu.

Người dân ở đây muốn gửi xe vào các bãi xe được chính quyền sắp xếp, cấp phép nhưng tìm "đỏ mắt" không có. Một số người chia sẻ, dù biết gửi ô tô vào các bãi xe lậu sẽ không đảm bảo về tính pháp lý nếu xảy ra sự cố nhưng nếu không gửi vào đây thì ô tô có nguy cơ bị phá hoại rất cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực xảy ra vụ hàng loạt ô tô bị đâm thủng bánh xe vào ngày 10/4, có rất nhiều bãi trông giữ ô tô dưới lòng đường và các tuyến đường xung quanh chung cư HH (trong đó có phố Linh Đường). Tại đây không có cột biển báo, thông tin niêm yết điểm đỗ xe theo quy định.

Thậm chí tại các khu đất dự án công ích chưa thi công, như khu CC6 - đối diện các tòa nhà HH3C, HH3B, HH4A và cạnh Trung tâm thể thao quận Hoàng Mai, diện tích mỗi khu đất rộng cả nghìn mét vuông nhưng đang bị biến thành bãi trông xe khổng lồ, hiện mỗi bãi xe có hàng trăm ô tô được trông giữ và có thu tiền phí cao theo tháng.

Đối diện các tòa nhà cao tầng HH ở phía phố Linh Đường là khu đô thị Tây Nam, tại đây cũng đang có nhiều điểm trông xe ô tô trên đường và vỉa hè. Ngoài các bãi, điểm trông xe lậu, trên tuyến phố Linh Đường, phố Văn Tân, phố Bùi Quốc Khái… UBND quận Hoàng Mai có cấp phép cho một số điểm trông xe máy ở vỉa hè, tuy nhiên lợi dụng các giấy phép được cấp này, một số đơn vị như: Cty TNHH và Thương mại Hoàng Lan; Cty TNHH MTV Ngân Gia Bảo, Cty TNHH Hữu Đức Trí… đã hoạt động “trá hình” xuống đường lập biển, kẻ vạch vôi trông ô tô thu giá chặt chém, không vé, chứng từ. Hiện dọc các tuyến phố trên đang có rất nhiều biển cắm, bốt trông ô tô “lậu”.

Do mật độ điểm, bãi trông xe ô tô không phép dày đặc, cộng với một số điểm trông xe máy trên vỉa hè được cấp phép nhưng hoạt động "trá hình", dẫn đến các bãi, điểm trông xe hoạt động, cạnh tranh không lành mạnh, nhân viên thường xuyên xích mích, dọa nạt nhau; còn xe ô tô của người dân đỗ tự do trên đường, lập tức bị tạt sơn, rạch xước, thậm chí là đâm thủng lốp.

Công an phát hiện vi phạm, chủ tịch phường bảo “phiến diện”

Khu đô thị Linh Đàm có đến 7 vạn dân, bằng nửa dân số quận Hoàn Kiếm nhưng không có một dự án bãi đỗ xe nào theo quy hoạch được xây dựng và sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, công tác quản lý đô thị, tổ chức, sắp xếp hoạt động trông giữ xe đang rất lộn xộn, điểm - bãi xe lậu và thực trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên báo chí về việc này, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Chinh lại cho rằng, phóng viên phản ánh như vậy là “phiến diện, một chiều”.

Trong khi đó, đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết, thời gian qua Công an phường đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Liệt thường xuyên đi kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm vỉa hè lòng đường. Trong các tháng đầu năm, riêng công an phường đã xử lý trên 20 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trong đó có các tuyến phố: Bùi Huy Bích, Trần Thủ Độ, khu vực HH, Nguyễn Hữu Thọ, Văn Tân…

Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đã xử lý vi phạm một trường hợp trông giữ xe không có giấy phép tại khu chung cư VP6 Linh Đàm. Tại các khu HH và các tuyến đường khác, Công an phường Hoàng Liệt đang tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàng Mai đánh giá, tại khu vực Linh Đàm, qua công tác phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm đô thị, Công an quận và Thanh tra giao thông đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động trông giữ xe trong đó có khu vực các tòa nhà HH và các tuyến đường, và bãi đất dự án. Trên đường, Công an quận đã lập rất nhiều biên bản và đang tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm, không phép, bãi xe hoạt động sai giấy phép.

Ông Toàn cho biết thêm, khu đất dự án cạnh Trung tâm thể thao quận Hoàng Mai và khu đất CC6 cạnh các tòa HH Linh Đàm không có chức năng trông xe nên hiện các bãi xe này không được cấp phép hoạt động. “Thời gian qua, công an quận và Thanh tra giao thông đã xử phạt một số lần, sau đó đã bàn giao cho công an và chính quyền phường Hoàng Liệt tiếp quản, chống tái lấn chiếm”, ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, những ngày tới, Công an quận tiếp tục có thông báo với các cơ quan có chức năng trong đó có Thanh tra giao thông để phối hợp, kiểm tra lại thực trạng trên.