Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ghi dấu ấn tham gia việc mới, việc khó

Ngày 24/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2024.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2024. Cùng dự, có các anh chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Minh Triết.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, tạo dấu ấn tích cực trong xã hội. Đây cũng năm mang dấu ấn đặc biệt với kỷ niệm 25 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Chiến dịch năm nay có sự phát triển rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Sau 3 tháng triển khai, toàn Đoàn tổ chức 57.303 đội hình với sự tham gia của trên 10,76 triệu lượt đoàn viên, thanh niên (tăng 65,1% so với năm 2023) tham gia thực hiện các phần việc trong các chương trình, chiến dịch nhánh.

Công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch hè năm 2024 được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, cụ thể, quyết liệt và đạt hiệu quả cao.

Các vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong Chiến dịch được Ban Chỉ đạo kịp thời tham mưu Ban Bí thư triển khai hiệu quả và đồng bộ.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động trong chiến dịch được tập trung đẩy mạnh từ cấp Trung ương đến cơ sở, lan toả các giá trị của Chiến dịch tới nhân dân và toàn xã hội. Kết quả, đã có trên 893.500 tin, bài (tăng gấp đôi so với năm 2023) với tổng lượt tiếp cận đạt gần 24,5 triệu lượt.

Tham gia nhiều việc mới, việc khó

Trong Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi…

Chiến dịch đã triển khai 1.870 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 95 tỷ đồng; 4.944 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 274 tỷ đồng và 42.830 công trình thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá hơn 405 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chiến dịch năm nay ghi dấu ấn với điểm mới là tham gia thực hiện việc mới, việc khó, việc quan trọng của đất nước, phát sinh trong Chiến dịch hè. Các cấp bộ Đoàn và thanh niên đã tham gia chủ động, sáng tạo và hiệu quả cao.

Tiêu biểu, đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm hoàn thành đường dây điện 500kV, mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Trong 30 ngày của đợt thi đua cao điểm, các đội hình thanh niên tình nguyện tại 9 tỉnh đã triển khai 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã hoàn thành hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phục vụ trước và trong Lễ Quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tình nguyện viên "áo xanh" ở Hà Nội và TPHCM đã có mặt tại các địa điểm tổ chức phục vụ nhân dân miễn phí; hỗ trợ các lực lượng phục vụ Lễ tang, hỗ trợ nhân dân vào viếng; thành lập đội hình “Giao thông xanh” phối hợp lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ bất thường; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, cũng như huy động các nguồn lực. Trong đó, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, xung kích tình nguyện không chỉ hỗ trợ địa bàn mình đang cư trú và còn triển khai hỗ trợ các địa bàn, địa phương lân cận khắc phục hậu quả thiên tai.

Mở rộng môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, Chiến dịch TNTN Hè 2024 đã thành công và ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024. Những giá trị chiến dịch mang lại đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn và hình ảnh tuổi trẻ.

Theo anh Huy, thành công của Chiến dịch năm nay, trước tiên là tham gia thực hiện việc mới, việc khó, việc quan trọng của đất nước, tiêu biểu có tham gia hỗ trợ thi công công trình 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) – Phố Nối (Hưng Yên); phối hợp với các lực lượng phục vụ trước và trong lễ tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ động tham gia phòng chống bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa lũ với việc chi viện, huy động, điều phối và phân bổ nhân lực, nguồn lực… Qua đó, góp thêm màu sắc cho Chiến dịch năm nay và thể hiện hình ảnh, vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia việc lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, Chiến dịch thành công trong công tác tuyên truyền với số lượng tin bài tăng gấp đôi so với chiến dịch trước, đặc biệt truyền thông trong đợt cao điểm thực hiện công trình 500kV mạch 3 được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Chiến dịch cũng đã thành công trong việc huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia; công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả tích cực, anh Huy cũng đã chỉ rõ một số hạn chế trong chiến dịch năm nay như: việc xác định địa bàn, đối tượng, không gian và thời gian tổ chức hoạt động hay phân bổ nguồn lực ở một số nơi chưa hợp lý; một số nơi chưa thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết”.

Anh Huy đề nghị, các tỉnh, thành Đoàn quan tâm, tập trung hoàn thiện sớm nhất và bàn giao công trình hỗ trợ người dân trong Chiến dịch TNTN Hè 2024; đúc rút bài học, kinh nghiệm trong triển khai hoạt động tình nguyện.

Các tỉnh, thành Đoàn tùy điều kiện thực tế, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, điều phối lực lượng và nguồn lực đối với các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trong giai đoạn tái thiết. Anh Huy cũng lưu ý, tổ chức Đoàn các cấp nghiên cứu tổ chức các chương trình hoạt động và tìm kiếm nguồn lực chuẩn bị cho Chiến dịch TNTN Hè năm 2025.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 diễn ra an toàn, hiệu quả, sáng tạo, chuyên nghiệp và có tính lan tỏa tốt đã để lại nhiều dấu ấn tuổi trẻ.



Chiến dịch Thanh niên tình nguyện khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong quá trình đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển của đất nước. Nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo.