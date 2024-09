6 điểm nhấn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay

TPO - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, gần 6.340 đội hình tình nguyện hoạt động tại các thôn, bản được lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, thu hút 288.570 đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng kinh phí triển khai là trên 115 tỉ đồng.

Ngày 9/9, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch chủ trì họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Cùng dự có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch và các thành viên Ban chỉ đạo Chiến dịch.

Nhiều kết quả ấn tượng

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, sau 3 tháng triển khai, tại các địa bàn trọng tâm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đạt được kết quả ấn tượng. Tại các Làng Thanh niên lập nghiệp đã có 15 tỉnh triển khai 249 đội hình thanh niên tình nguyện, với tổng giá trị làm lợi là hơn 2,2 tỉ đồng.

Hoạt động tình nguyện được triển khai tại 100% Đảo Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực từ nguồn lực của T.Ư Đoàn và của các địa phương. Có 10 đơn vị tổ chức 34 đội hình thanh niên tình nguyện ra các Đảo Thanh niên triển khai các hoạt động tình nguyện, với tổng giá trị nguồn lực hơn 4,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước triển khai 966 đội hình tình nguyện tại khu vực sinh sống của 16 dân tộc dưới 10 nghìn người, thu hút sự tham gia của gần 44.000 lượt đoàn viên, thanh niên, tổng nguồn lực hỗ trợ trên 23,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có 6.338 đội hình hoạt động tại các thôn, bản được lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, thu hút 288.570 đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng kinh phí triển khai là trên 115 tỉ đồng.

T.Ư Đoàn đã hỗ trợ cho 3 thôn, bản xây dựng “Làng quê đáng sống” gồm: thôn Tân Lập (xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa); thôn Khâu Tràng (xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang); Ấp 1 (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bên cạnh đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn thành lập 11 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp T.Ư, phối hợp với các Đoàn cơ sở triển khai hoạt động xây dựng “Làng quê đáng sống”.

Tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay có nhiều nét mới. Trong đó, có đợt phát động thi đua 30 ngày đêm tham gia hỗ trợ triển khai dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Theo anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, điểm nổi bật trong chiến dịch là công tác chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sâu sát, công tác thi đua khen thưởng kịp thời và tuyên truyền sâu rộng giúp lan tỏa chiến dịch.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN Việt Nam cho rằng, chiến dịch Hoa Phượng đỏ đã phát triển tốt hơn, có độ lan tỏa sâu rộng hơn so với mọi năm. Đặc biệt, trong Chiến dịch đã kết nạp được rất nhiều đảng viên là chiến sĩ Hoa phượng đỏ.

Chia sẻ tại cuộc họp, anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn đánh giá cao công tác tuyên truyền đã lan toả sâu rộng về kết quả triển khai các hoạt động, ý nghĩa, giá trị của chiến dịch. Các báo của Đoàn đều cử phóng viên đi thực tế tại địa bàn và có những tuyến bài viết chất lượng, trong đó, báo Tiền Phong có loạt bài 9 kỳ: “Ba cùng” đổi thay vùng đất khó”.

6 điểm nhấn trong Chiến dịch hè năm nay

Kết luận cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, chuẩn bị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 kỹ lưỡng, chu đáo và tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo. Dự kiến lễ tổng kết sẽ diễn ra ngày 21/9, tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đối với báo cáo tổng kết Chiến dịch, anh Lương đề nghị cần tăng tổng hợp, nhận định, đánh giá, so sánh, hạn chế liệt kê. Trong đó, so sánh điểm mới, bước chuyển năm nay so với năm ngoái; rà soát số liệu của Chiến dịch đảm bảo chính xác.

Anh Lương nhấn mạnh 6 điểm cần khái quát, làm rõ trong tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay.

Thứ nhất, việc tham vào lĩnh vực mới, việc khó, việc phát sinh, nhiệm vụ quan trọng của đất nước được các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên tham gia một cách chủ động, tích cực, hiệu quả và độ lan toả cao.

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn, Hội, thanh niên chủ động, xung kích, tham gia tích cực hỗ trợ nhân dân về cả nguồn lực và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong thiên tai, bão lũ, khó khăn.

Thứ ba, đánh giá toàn diện việc tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh được tiến hành quyết liệt, bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, cụ thể và đạt hiệu quả cao.

Thứ tư, thông qua các hoạt động trong Chiến dịch đã giúp việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được nâng lên một bước, như hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thứ năm, Chiến dịch hè năm nay được triển khai tương đối đồng đều, đa dạng, thực chất, hiệu quả ở các cấp, các đối tượng.

Thứ sáu, Chiến dịch hè năm nay diễn ra an toàn, hiệu quả, sáng tạo, chuyên nghiệp, có độ lan tỏa tốt.

Tại cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam hoan nghênh các tỉnh, thành đã nhanh chóng, kịp thời thành lập các đội hình, câu lạc bộ ứng phó tại chỗ và hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ban chỉ đạo chiến dịch cần bám sát tình hình để triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Anh Lương lưu ý, các đơn vị, đội hình, câu lạc bộ cần có sự khảo sát địa hình, và có sự kết nối với địa phương mình đến hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả.