Chi tiết các loại giấy tờ cần chuẩn bị để 'nhập cảnh' vào Thủ đô

TPO - Đức bị công an bắt quả tang khi chở 31 kg ma túy và 12.000 viên hồng phiến giao cho một người ở TP.HCM để lấy 20 triệu tiền công.

TPO - Để tổ chức mừng sinh nhật bạn, nhóm Hợp, Tuấn, Chiến và Nam đã chuẩn bị ma túy cho hàng chục đối tượng nam nữ khác sử dụng trong quán karaoke Phố Núi, tại thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra.

TPO - Ngày 22/7, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970) - nguyên Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh và 3 bị can khác về tội “Làm sai lệch kết quả bầu cử”.