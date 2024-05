Châu Hải My có nơi tưởng niệm đặc biệt

TPO - Người hâm mộ có thể viếng thăm bia mộ của Châu Hải My trực tuyến qua trang web của nghĩa trang Thiên Thọ - nơi an nghỉ cuối cùng của cố diễn viên.

Nghĩa trang Thiên Thọ, quận Xương Bình, Bắc Kinh (Đại Lộ Người Nổi Tiếng) trở thành ngôi nhà mới của diễn viên Châu Hải My. Tro cốt của cô được yên nghỉ tại Bắc Kinh - nơi cô sinh sống, làm việc suốt 21 năm trời, thay vì quê nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Tờ 163 đưa tin nghĩa trang Thiên Thọ đã có nơi tưởng niệm trực tuyến dành cho mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký. Người hâm mộ có thể thông qua công nghệ tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ cố diễn viên nếu ở xa, không có điều kiện đến thăm viếng. Theo đó khán giả có thể chọn hoa, đĩa trái cây, thắp hương, nến để hiển thị trước bia mộ Châu Hải My.

Nhiều người hâm mộ đăng tải video tưởng niệm trực tuyến tại nghĩa trang chôn cất Châu Hải My sau khi ứng dụng mới này được giới thiệu. Tính đến nay đã có gần 400 bó hoa, đĩa quả cũng viếng trực tuyến gửi đến người đã khuất, họ mong rằng nữ diễn viên nhận được những điều tốt đẹp trên thiên đường.

Người hâm mộ cũng có thể trực tiếp đến nghĩa trang thăm Châu Hải My. Tại đây, bia mộ được gia đình cố diễn viên khắc hình ảnh Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển trên màn ảnh trong Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My thủ vai.

Nửa năm sau khi Châu Hải My qua đời, vẫn có nhiều người gửi hoa, quà đặt trước bia mộ mỹ nhân họ Châu. Mọi người đều bày tỏ sự tưởng nhớ đến Châu Hải My theo cách riêng của mình.

Nửa tháng trước, mẹ của Châu Hải My cùng người đại diện quay đoạn video trong biệt thự nơi con gái bà từng sống ở Bắc Kinh chào hỏi mọi người. Bà vượt qua nỗi đau mất con và đối mặt với cuộc sống.

Tất cả tài khoản mạng xã hội của Châu Hải My đều gia đình lưu giữ, đàn thú cưng của cô cũng được người thân chăm sóc chu đáo. Cún cưng Tiểu Lục của nữ diễn viên ngày càng quấn quýt với Văn Ca - em trai Châu Hải My.

Trước đó, gia đình diễn viên thông báo, toàn bộ bất động sản, tài sản của Châu Hải My sẽ do mẹ thừa kế theo quy định của pháp luật.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn… Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất" sau khi tham gia bản Ỷ thiên đồ long ký (1994).

Cuối năm 2023, Châu Hải My đột ngột qua đời ở tuổi 57 gây chấn động showbiz Trung Quốc. Gia đình thông báo diễn viên mất vì cơn đau tim, cô ra đi thanh thản, không đau đớn. Trước đây có nhiều thông tin cô mắc lupus ban đỏ từ bé, dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxy tại nhà. Châu Hải My không có con, trước khi qua đời, nữ diễn viên sống một mình cùng sáu thú cưng tại biệt thự rộng 100 m2 tọa lạc tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, ước tính trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 14 triệu USD).

