Chào đón năm 2024 với năng lượng tràn đầy cùng VIHM 2024 powered by Herbalife

Sáng 1/1/2024 tại Hồ Thiền Quang, Hà Nội, 5000 VĐV đã chào đón chào năm mới đầy nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng tại Giải chạy Bán marathon quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife.

Mới chỉ bước sang năm thứ 2, VIHM 2024 powered by Herbalife đã trở thành giải chạy uy tín, được cộng đồng yêu thích chạy bộ đón nhận. Số lượng VĐV đăng ký tham dự tăng gần 50% so với năm đầu tiên là bảo chứng cho sức hấp dẫn của giải chạy thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, được Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Công ty Vietcontent phối hợp tổ chức và được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép, giám sát, tư vấn vận hành.

Với sự hướng dẫn của “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc, hơn 200 VĐV đã giúp VIHM 2024 powered by Herbalife trở nên sôi nổi, nhiều năng lượng hơn khi cùng nhau thực hiện đi bộ thể thao quanh một vòng hồ Thiền Quang.

"Là một VĐV đi bộ, tôi luôn khát khao bộ môn này được xuất hiện tại giải phong trào hơn 10 năm qua. Vì thế ngay sau khi nhận được đề nghị từ LĐ Điền kinh Việt Nam về việc đưa bộ môn đi bộ thể thao vào VIHM 2024 powered by Herbalife, tôi đã thực sự hạnh phúc. Sự đón nhận của các CLB, các VĐV đi bộ thể thao cũng như vậy. Niềm hạnh phúc, háo hức của các VĐV được thể hiện qua việc nhiều người trong hơn 200 VĐV dù không kịp đăng ký tham dự VIHM 2024 powered by Herbalife nhưng vẫn tham dự vào sáng ngày diễn ra giải đấu. Tôi mong muốn VIHM 2024 powered by Herbalife sẽ bước đà để đi bộ thể thao được quan tâm hơn, xuất hiện tại nhiều giải đấu hơn để thúc đẩy phong trào", tuyển thủ Nguyễn Thanh Phúc không giấu nổi sự xúc động nói về sự kiện nội dung Đi bộ thể thao lần đầu tiên được đưa vào một giải chạy phong trào.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, Giám đốc đường đua – cho biết: “Một nội dung mới khác của VIHM 2024 Herbalife là đi bộ thể thao được Liên đoàn Điền kinh đặt kỳ vọng sẽ giúp bộ môn này tìm kiếm được thế hệ kế thừa Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng. Thể thao Việt Nam từng giành nhiều HCV ở nội dung đi bộ thể thao trong nhiều kỳ SEA Games. Tuy nhiên thời gian vừa qua nội dung này đang thiếu hụt lực lượng trẻ kế cận. Với sự phát triển của phong trào đi bộ thể thao, VIHM 2024 powered by Herbalife trở thành giải chạy đầu tiên tạo sân chơi cho bộ môn này, bên cạnh đó cũng nhằm mục đích tìm kiếm tài năng trẻ cho ĐTQG”.

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, công bố tiếp tục là nhà tài trợ chính thức lần thứ hai liên tiếp cho chương trình chào đón năm mới, “Chào Xuân 2024” tại Hà Nội do Sở Văn hoá thể thao du lịch Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty Vietcontent tổ chức với hai Chương trình chính trong đó Giải Bán marathon quốc tế Việt Nam 2024 tài trợ bởi Herbalife diễn ra vào sáng 01/01/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

“Việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình Chào Xuân 2024” trong đó có chương trình Giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam 2024 tài trợ bởi Herbalife phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua việc khuyến khích lối sống năng động lành mạnh kết hợp với sức mạnh của dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi Chương trình Chào đón Năm mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và phản hồi tích cực từ cộng đồng và các bên liên quan. Chúng tôi hy vọng người dân Hà Nội và du khách sẽ tiếp tục có được những khoảnh khắc vui tươi và đáng nhớ trong thời điểm khởi đầu của năm 2024 với giải chạy tuyệt vời này theo tiêu chuẩn quốc tế, với một đường chạy rất đẹp”, ông Thắng cho biết thêm.