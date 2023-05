Chánh án và thẩm phán TAND TP Đà Lạt bị đề nghị xử lý trách nhiệm

TPO - Mặc dù Viện KSND cùng cấp đã ra kháng nghị nhưng TAND TP Đà Lạt vẫn thụ lý và ban hành bản án trái luật khiến chánh án và nhiều cá nhân bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về những vi phạm của Chánh án TAND TP Đà Lạt Nguyễn Thị Huyền, thẩm phán Nguyễn Đặng Thị Thới, hai hội thẩm Đỗ Thị Thanh Hương và Dương Hải Long.

CQĐT này cho rằng chánh án, thẩm phán và hai hội thẩm nói trên đã vi phạm Bộ luật Tố tụng Dân sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự trong quá trình thụ lý, xét xử vụ án tranh chấp nhà đất số 7 đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP Đà Lạt

Diễn tiến vụ việc như sau, tháng 1/2010, ông Hồ Bảo Thái (Cty TNHH Hồ Thái Long) thế chấp giấy tờ nhà đất ở số 7 Lê Hồng Phong cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng để vay 5 tỉ đồng.

Thế nhưng, sau khi trả lãi mới được 3 tháng, ông Thái đã làm hợp đồng chuyển nhượng nhà đất này cho ông Vân Bình Cường (ngụ TP Đà Lạt) để lấy 4,5 tỉ đồng và cam kết làm thủ tục sang tên cho ông Cường trong 30 ngày. Khi đã nhận đủ tiền, ông Thái không thể thực hiện việc sang tên nên ông Cường tố cáo.

Công an TP Đà Lạt khởi tố ông Thái, chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý. Vì ông Thái bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Do nhà đất số 7 đường Lê Hồng Phong đang cầm cố nhưng ông Thái ngưng trả nợ vay và lãi nên ngân hàng kiện ông này để đòi nợ.

Ngày 21/8/2017, TAND TP Đà Lạt xét xử và tuyên buộc ông Thái trả cả gốc lẫn lãi gần 12 tỉ đồng cho ngân hàng. Tòa tiếp tục duy trì các hợp đồng thế chấp giữa ông Thái và ngân hàng để bảo đảm thi hành án.

Tháng 11/2020, ông Cường kiện ông Thái về tranh chấp nhà đất số 7 Lê Hồng Phong, là tài sản bị cưỡng chế để thi hành án; được tòa thụ lý giải quyết.

Đến ngày 20/4/2021, Viện KSND TP Đà Lạt có văn bản đề nghị không thụ lý vụ án này, với lý do nội dung khởi kiện đã được giải quyết bằng bản án kinh doanh thương mại của TAND TP Đà Lạt. Mặt khác, ông Thái đã bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị truy nã.

Tuy nhiên, ngày 12/5/2021, Chánh án TAND TP Đà Lạt đã có văn bản gửi Viện KSND cùng cấp, cho rằng việc thụ lý vụ án ông Cường khởi kiện là có cơ sở.

Ngày 9/11/2021, Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Nguyễn Đặng Thị Thới cùng hai hội thẩm Dương Hải Long và Đỗ Thị Thanh Hương đã tuyên buộc ông Thái trả cho ông Cường 9,2 tỉ đồng, công nhận quyền sở hữu tài sản của ông Cường tại số 7 Lê Hồng Phong.

VKSND TP Đà Lạt kháng nghị phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án, do vi phạm về thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án và vi phạm về nội dung giải quyết vụ án.

Ngày 10/3/2022, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị nói trên.

Vào cuộc điều tra, CQĐT Viện KSND Tối cao cho rằng việc TAND TP Đà Lạt ban hành Bản án số 46/2021/DSST ngày 9/11/2021 là trái pháp luật, vi phạm tố tụng.