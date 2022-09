Chàng trai 10x chinh phục 12 suất học bổng ở Mỹ

Con đường đến với ngôi trường đại học hàng đầu thế giới của Khánh Hưng là cả một quá trình gian nan phấn đấu và miệt mài học tập.

Hiện thực hóa giấc mơ du học

Câu chuyện em Trương Khánh Hưng, quê ở xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng được cùng lúc 12 trường đại học ở Mỹ cấp học bổng du học khiến nhiều người ngưỡng mộ, thán phục và không ít tò mò bởi lần đầu tiên ở đất Quảng Trị có một học sinh đạt kết quả “săn” học bổng du học khủng như thế.

Tốt nghiệp THCS, Hưng làm hồ sơ xin học bổng nộp vào 3 trường THPT ở Mỹ với suy nghĩ làm để có kinh nghiệm phục vụ cho cuộc “săn lùng” học bổng đại học vào 3 năm sau. Bất ngờ 1 tháng sau, em liên tiếp nhận được thông báo cấp học bổng du học của 3 ngôi trường này. Cũng trong thời gian đó, Hưng trúng tuyển vào lớp chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đạt thành tích thủ khoa đầu vào, khóa 2019- 2022. Em đã quyết định theo học ở quê nhà để tích góp thêm kiến thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo tiền đề cho việc du học sau này.

Trong những năm học THPT, Hưng luôn đạt thành tích cao về học tập và đứng vị trí top đầu trong lớp. Để chuẩn bị hành trang cho việc du học, Hưng vừa miệt mài học tập để đạt kết quả xuất sắc tại trường; vừa rèn luyện tiếng Anh đạt 7.0 IELTS để tham dự kỳ thi Sat, thi Duolingo; viết bài luận và tham gia các hoạt động từ thiện, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao đáp ứng tiêu chí nộp hồ sơ tìm học bổng.

Nửa năm đầu lớp 12, Hưng đã hoàn thành bài luận chính và bài luận phụ để nộp cho các trường đại học ở Mỹ. Phần chia sẻ nội dung bài luận chính, Hưng viết về việc mình là người tạo ra trang Fanpage Bi’s Library với mục đích thúc đẩy niềm đam mê đọc sách cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Vừa học tập, Hưng vừa cố gắng đọc sách, viết những bài điểm sách giới thiệu đến với người đọc. Số tiền kiếm được từ việc bán sách gây quỹ từ thiện, Hưng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19 bùng phát dữ dội. Cùng với đó, Hưng phải trả lời các vòng phỏng vấn trực tuyến bằng tiếng Anh rất khắt khe với những câu hỏi xoay quanh về chuyên ngành, lịch sử ngôi trường, kiến thức văn hóa, khoa học... mà các trường đại học ở Mỹ thực hiện.

Cuối tháng 11/2021, Hưng hoàn thành việc làm hồ sơ gửi đến 12 trường đại học tại Mỹ. Ngày 15/12/2021, Hưng nhận được email đầu tiên thông báo cấp học bổng bao gồm học phí và sinh hoạt phí của Đại học Augustana. Niềm vui nối tiếp niềm vui, thêm 11 trường đại học của Mỹ liên tiếp gửi email thông báo cấp học bổng cho Hưng. Sau nhiều lần tìm hiểu, nghiên cứu Hưng đã chọn ngành Khoa học máy tính tại Đại học South Florida.

Trở về phát triển quê hương Việt Nam

Ngày 15/8 vừa qua, Trương Khánh Hưng lên đường qua Mỹ học tập. Thầy Nguyễn Hoài Nam-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận xét: “Hưng gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Ở trường, em là học sinh giỏi toàn diện và bộc lộ nhiều tài năng. Suốt 3 năm học, Hưng chứng minh năng lực, các nỗ lực vượt bậc của mình như học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, hoạt động từ thiện. Câu chuyện về Hưng không dừng lại ở đó. Điều khiến Hưng được các thầy cô và bạn bè yêu quý là lòng chân thành, có trách nhiệm cao trong học tập và luôn biết chia sẻ, yêu thương…”.

Hưng đã nỗ lực vừa học để đáp ứng các tiêu chí tìm học bổng du học các trường đại học nước ngoài, vừa hoàn thành chương trình năm cuối cấp THPT. Kết quả điểm trung bình các môn năm học lớp 12 của em đạt 9,2 điểm. Với thành tích xuất sắc này, Hưng trúng tuyển vào nhiều trường đại học thuộc top đầu của hệ thống các trường đại học quốc gia Việt Nam song em quyết định du học để sau này trở về phục vụ quê hương.

Khánh Hưng tâm sự, lúc nhận được thông báo của 12 trường đại học ở Mỹ, em vẫn nghĩ là mình đang mơ, giấc mơ này tương tự như giấc mơ 3 năm trước khi biết tin mình nhận được học bổng của 3 trường THPT ở Mỹ. Song em cũng nhận ra áp lực khi phải bước vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Đại học South Florida. Em sẽ chuyển hóa áp lực thành động lực để hoàn thành tốt chương trình học trong 4 năm tới.

Hưng dự định học 4 năm, sau đó tùy vào lựa chọn kế hoạch của bản thân để học cao hơn, đồng thời đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu được, Hưng còn mong muốn có thể học 2 hoặc 3 chuyên ngành trong 4 năm tại Mỹ. Phương châm của em là “đi để trở về”, sẽ về Việt Nam để góp phần phát triển quê hương đất nước.

Trương Khánh Hưng giành được học bổng của 12 đại học Mỹ. Cụ thể, Hưng nhận học bổng 4 năm của University of South Florida (36.000 USD), Denison University (49.400 USD), DePauw University (44.500 USD), Beloit College (45.000 USD), Luther College (38.830 USD), Augustana College (37.500 USD), Knox College (178.000 USD), University of Cincinnati (10.000 USD), Valparaiso University (112.000 USD), SUNY Binghamton University (28.000 USD), SUNY University at Buffalo (40.000 USD) và Elon University (34.000 USD).

Đại học South Florida là ngôi trường Hưng theo học ngành Khoa học máy tính, được thành lập năm 1956, hiện có hơn 49.000 sinh viên theo học đến từ 157 quốc gia trên thế giới. Trường đào tạo hơn 120 chương trình đại học và 130 chương trình sau đại học. South Florida là trường đại học lớn thứ 9 tại Mỹ; 1 trong 81 trường đại học công lập đạt hạng 1 về các hoạt động nghiên cứu cấp cao; được xếp hạng 5 toàn nước Mỹ trong số 1.100 trường đại học về thành công của sinh viên (theo đánh giá của tổ chức Eduventures Student Success Rating 2018).