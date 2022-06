Cấp sổ đỏ cho người mang quốc tịch nước ngoài?

TP - Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn thư của gia đình ông Nguyễn Ðạo Ðức (SN 1975, trú xã Tam Mỹ Ðông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) phản ánh, việc cấp sổ đỏ có liên quan đến người mang quốc tịch nước ngoài và có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ cấp đất.

Theo đơn phản ánh của ông Nguyễn Đạo Đức, cha mẹ ông là ông Nguyễn Đáo (đã chết) và bà Trần Thị Bằng đang sử dụng đất tại xã Tam Mỹ (nay là xã Tam Mỹ Đông) đã đăng ký sử dụng đất tại thửa số 5, tờ bản đồ số 12 với diện tích 2.789m2 loại đất ở và cây lâu năm. Diện tích này đã được UBND xã Tam Mỹ xác nhận trong các lần kê khai năm 1997 và 2014.

Năm 2020, khi gia đình ông Đức tiến hành thực hiện lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xác nhận, cấp sổ đỏ đối với thửa đất nói trên thì được trả lời là đất có tranh chấp, chồng lấn, đất đã được phân chia thừa kế,... Đồng thời, gia đình phát hiện thông tin thửa đất số bị giả mạo và được UBND huyện Núi Thành cấp cho người khác từ năm 2003. Nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, gia đình ông Đức đã khiếu nại.

Ngày 9/3/2021, UBND huyện Núi Thành có văn bản số 243 trả lời việc xử lý đơn của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. UBND huyện Núi Thành trả đơn và hướng dẫn gia đình ông Đức gửi đơn ra tòa.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Phòng TN&MT huyện Núi Thành cho biết: UBND huyện đã có trả lời cụ thể cho gia đình và đã hướng dẫn ra toà. Sự việc đang chờ phán quyết của tòa. Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình ông Ðức, ngày 5/10/2020 gia đình ông làm đơn khiếu nại vụ việc lên UBND huyện nhưng đến ngày 9/3/2021 UBND huyện mới có công văn số 243 trả lời sự việc, nghĩa là đã kéo dài 5 tháng trong khi luật quy định 45 ngày hoặc trong trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày.

Có dấu hiệu sửa hồ sơ?

Gia đình ông Nguyễn Đạo Đức khởi kiện vụ việc ra tòa và TAND tỉnh Quảng Nam thụ lý vụ án. Theo đó, gia đình ông Đức yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam tuyên hủy công văn số 243 ngày 9/3/2021 của UBND huyện Núi Thành; hủy sổ đỏ do huyện Núi Thành cấp cho hộ ông Nguyễn Da và bà Phạm Thị An; hủy sổ đỏ do Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cấp cho bà Nguyễn Thị Kết (những cá nhân liên quan đến mảnh đất gia đình ông Đức đang sử dụng).

Ông Đức cũng cho biết: UBND huyện Núi Thành làm thủ tục cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Da và bà Phạm Thị An vào ngày 11/9/2003 có diện tích 1.645m2. Trong khi, thời gian này ông Nguyễn Da và bà Phạm Thị An đã xuất cảnh và định cư tại Canada từ năm 1989 và đã nhập quốc tịch Canada từ năm 1992.

Ngoài ra, ông Đức cũng cho biết, trong lúc sưu tầm hồ sơ đất đai, gia đình ông còn phát hiện tại trang 85 của sổ mục kê đất đai theo Nghị định 64 của Chính phủ do UBND xã Tam Mỹ Đông quản lý, sử dụng có dấu hiệu sửa chữa số liệu, thông tin người đăng ký sử dụng đất. Cụ thể, thửa số 5 (ông Nguyễn Đáo đứng tên chủ sử dụng đất) được sửa thành thửa số 5/1; diện tích từ 2.789 m2 (loại đất T) được sửa thành 1.044m2 (loại đất T). Đồng thời, tại số thửa cuối cùng được ghi thêm ký hiệu là 5/2 và tên người sử dụng là ông Nguyễn Da, có diện tích là 1.645m2 (loại đất T).

“Việc sửa chữa số liệu, thông tin không có tên và chữ ký của người thực hiện việc điều chỉnh, đính chính, bổ sung và cũng không có đóng dấu của UBND xã Tam Mỹ Đông để xác thực việc làm này”, ông Đức cho biết.