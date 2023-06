Cao - thấp lương hưu

TP - Một người có lương hưu cao nhất Việt Nam là gần 125 triệu đồng/tháng. Không những thế, từ ngày 1/7 tới đây, nếu lương hưu tăng thêm 12%, người này sẽ được nhận khoảng 140 triệu đồng/tháng. So với một lao động lành nghề có mức lương 10 triệu đồng/tháng, “cụ hưu” này sẽ “chấp” 14 trai tráng.

Phải nói rõ rằng, “cụ hưu” trên đã phải đóng bảo hiểm xã hội mức cao hằng tháng trong thời gian kéo dài nên mới được lĩnh như vậy khi nghỉ. Người này cũng không phải quan chức mà từng làm lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân. Ý kiến về câu chuyện cũng đa chiều, nhưng tựu chung chụm lại: Đóng cao thì hưởng xứng đáng. Các đơn vị làm chính sách đương nhiên nhận ra dấu hiệu bất bình đẳng nên đã có sửa đổi quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội.

Nhiều người dự đoán, doanh nghiệp đóng bảo hiểm cao cho lao động có lẽ để giữ chân người tài. Với người tài năng, giá trị họ đem đến cho doanh nghiệp, quốc gia còn lớn hơn nhiều. Thậm chí nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới, tài sản hiện hữu bằng con số do họ tạo ra còn lớn hơn (tài sản) nhiều quốc gia; tầm ảnh hưởng của các công ty cũng hơn nhiều quốc gia. Có chăng những doanh nghiệp kiểu này chỉ thua về tài nguyên, diện tích và dân số. Nói như vậy, để thấy rằng, chất xám con người mới là thứ định vị giá trị thương hiệu cá nhân hay dân tộc.

Bàn về lương hưu, nhiều người ở Bắc Âu đã sống “như ông hoàng” khi chọn dưỡng già tại một khu nghỉ dưỡng (resort) 5 sao nào đó ở Thái Lan hay Campuchia. Với mức lương hưu đó, nếu họ sống tại quê nhà vốn thời tiết lạnh lẽo và giá cả đắt đỏ, có khi vào nhà dưỡng lão, chẳng khác gì các cụ hưu lụ khụ khác. Thế nhưng, giới kinh doanh của vài quốc gia Đông Nam Á đã nhạy bén xây resort, bể bơi 4 mùa, hộ lý có khi là những cô gái trẻ trung, khỏe mạnh mặc áo tắm; giá dịch vụ rẻ đã hấp dẫn hưu trí chuyển tiền về đây sống lại thời trai trẻ. Đây đang là xu hướng lựa chọn với những cụ hưu thuộc đất nước có mức chi trả lương hưu trí cao.

Ở Việt Nam, người nhận lương hưu cao không nhiều. Hàng triệu người nhận lương hưu hầu hết chỉ mức vài triệu đồng/tháng. Những người lương hưu thấp không phải do kém tài mà đó là do mức đóng phụ thuộc vào cơ chế. Ngay chính tại nhiều cơ quan báo chí, có những cây bút tên tuổi một thời có lẽ do mải mê làm nghề mà quên cập nhật các loại chứng chỉ, thi nâng bậc (những thứ bị giới báo chí xem là rất rườm rà, nhiêu khê) nên nghỉ hưu cũng chỉ nhận mức vài triệu đồng/tháng. Có lẽ chính sách cần có những đặc thù hơn nữa với một số ngành nghề để tránh bị thiệt thòi cho rất nhiều người.

Đề cập mức lương hưu cao-thấp không phải để so đo, mà cho người trẻ đang tuổi lao động thấy rằng: Chỉ bằng cách tự nâng giá trị mình lên mới có thành quả xứng đáng. Nếu có sức trẻ mà thua kém về tri thức, chất lượng lao động khó cạnh tranh với khu vực và thế giới.