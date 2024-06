Căng thẳng trong phiên tòa liên quan Lê Hoàng Phương kéo dài 12 tiếng, công bố lời khai ông Chiêm Quốc Thái

TPO - Sau buổi xử án kéo dài 12 tiếng với nhiều tình tiết mới, diễn biến căng thẳng, phiên xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An tạm dừng lần hai. Phía Nam An xin hoãn để hòa giải.

Sáng 6/6, Toà án Nhân dân quận Bình Thạnh, TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 (BTC MGV 2023) và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An).

Trong phiên tòa kéo dài 12 tiếng, đương sự được triệu tập gồm nguyên đơn là Bệnh viện Nam An, bị đơn là BTC. Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương ủy quyền luật sư tham gia phiên toà sơ thẩm.

Nhân chứng xin vắng mặt lần thứ hai

Trong phiên tòa ngày 6/6, Hội đồng xét xử tập trung giải quyết tranh chấp liên quan đến nội dung được đề cập tại mục 5, Phụ lục 1 của Hợp đồng quảng bá thương hiệu, liên quan đến vấn đề Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Nam An.

Trước khi bước vào phần tranh luận giữa các đương sự, chủ tọa đọc đơn xin vắng mặt của ông Chiêm Quốc Thái, người được tòa triệu tập với tư cách người làm chứng.

Đây là lần thứ hai ông Chiêm Quốc Thái, nhân chứng của vụ án, xin vắng mặt.

Trong đơn, ông Chiêm Quốc Thái trình bày Bệnh viện Việt Mỹ từng tài trợ thẩm mỹ cho Lê Hoàng Phương trước khi cô dự thi và đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Phía ông Thái nói thỏa thuận vào tháng 7/2022 là Bệnh viện Việt Mỹ toàn quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương vô thời hạn để quảng cáo.

Tuy nhiên, việc ông Thái đăng ảnh của Lê Hoàng Phương lên trang cá nhân, kèm với bình luận cảm ơn của Miss Grand Vietnam 2023 trong thời gian cô là đại sứ của Bệnh viện Nam An dẫn đến việc Bệnh viện Nam An cắt quyền làm đại sứ của Lê Hoàng Phương. Phía Bệnh viện Nam An (nhà tài trợ, đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2023) đồng thời đệ đơn kiện BTC MGV 2023 vi phạm hợp đồng quảng bá, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viện.

Đáp lại, ông Chiêm Quốc Thái trình bày mặc dù cam kết thỏa thuận được quyền sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương để quảng cáo vô thời hạn nhưng để đảm bảo quyền lợi cho tân Miss Grand Vietnam và ban tổ chức MGV, ông liên lạc với trưởng ban tổ chức.

"Tôi có đề nghị mời Hoàng Phương làm đại sứ cho Bệnh viện Việt Mỹ và được trưởng ban tổ chức MGV trả lời rằng theo hợp đồng thì Hoàng Phương khi đăng quang hoa hậu đương nhiên sẽ trở thành đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Nam An", ông Chiêm Quốc Thái viết trong đơn gửi tòa án.

Do có mối quan hệ với ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, ông Thái cam kết Bệnh viện Việt Mỹ không sử dụng hình ảnh của Lê Hoàng Phương trong thời gian cô là đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Ông Thái trình bày bài đăng của ông trên Facebook là quan điểm cá nhân, không ảnh hưởng quyền lợi đến hợp đồng giữa bị đơn là ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023, nguyên đơn Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và người có quyền và nghĩa vụ liên quan là Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Gay cấn

Trong phần trình bày, làm rõ mục đích ký kết hợp đồng 149, phụ lục hoa hậu sau đăng quang trở thành đại sứ thương hiệu, phía Bệnh viện Nam An giữ quan điểm quyết định tài trợ 10 tỷ đồng cho Miss Grand Vietnam 2024 vì muốn "người đoạt giải cao nhất, ở đây là hoa hậu, quảng bá thương hiệu của bệnh viện rộng rãi trên nhiều phương diện".

Theo quan điểm của nguyên đơn, hợp đồng 149 chỉ kết thúc khi Lê Hoàng Phương hoàn thành công việc đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Nam An kể từ ngày ký hợp đồng là 17/3/2023 đến 28/8/2025.

Về lý do kiện BTC MGV 2023 vì bình luận của Lê Hoàng Phương trên Facebook ông Chiêm Quốc Thái, nguyên đơn cho rằng họ đứng ra ký kết hợp đồng làm ăn trực tiếp với bị đơn.

Bệnh viện Nam An nhận định bà Lê Hoàng Phương là hoa hậu đăng quang từ cuộc thi do bị đơn nắm bản quyền, đứng ra tổ chức. Nguyên đơn cũng cho rằng BTC MGV 2023 là đơn vị giới thiệu dịch vụ, ký kết hợp đồng quảng bá thương hiệu (tạm gọi là hợp đồng số 149).

Vì vậy, đại diện nguyên đơn cho rằng ban tổ chức MGV 2023 phải chịu trách nhiệm trước hành động của Lê Hoàng Phương.

Tại buổi thứ hai của phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp quảng bá thương hiệu, phía Bệnh viện Nam An giữ nguyên yêu cầu đòi bồi thường 8,64 tỷ đồng. Nguyên đơn cho rằng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 không hoàn thành 8/143 hạng mục quyền lợi nêu trong phụ lục hợp đồng.

Đến phần xét hỏi của Hội đồng xét xử, chủ tọa yêu cầu Bệnh viện Nam An làm rõ căn cứ đòi bồi thường 8,64 tỷ đồng (ban đầu nguyên đơn đòi bồi thường 100% hợp đồng là 10 tỷ đồng). Trong phần trình bày của nguyên đơn trước đó, nguyên đơn đòi bồi thường vì cho rằng phía BTC MGV 2023 không hoàn thành 8/143 hạng mục quyền lợi nêu trong phụ lục hợp đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi tương tự cho nguyên đơn. Sau khi cân nhắc, phía Bệnh viện của Nam An cho rằng "con số trọn gói, không tách rời”.

Chủ tọa đồng thời yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đưa rõ cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm của bị đơn, thay vì đưa ra lý do chủ quan. Lúc này, luật sư của Bệnh viện Nam An cho rằng phía ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 bắt buộc phải bồi thường vì “không hoàn thành quyền lợi quy định tại mục II.5, Phụ lục 1 của Hợp đồng 149 trong đó có quy định hoa hậu sau khi đăng quang trở thành đại sứ cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An”.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 tranh luận

Ở phần tranh luận, luật sư của BTC Miss Grand Vietnam 2023 liên tục khẳng định "đã thực hiện đầy đủ toàn bộ điều khoản, phụ lục trong hợp đồng 149", trong đó có việc đảm bảo mục đích của hợp đồng là quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An trong cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Về quyền lợi quy định tại mục II.5, phụ lục 1, phía BTC Miss Grand Vietnam 2023 khẳng định họ chỉ “đảm bảo để nhà tài trợ, đơn vị đăng cai, ở đây là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An sử dụng toàn bộ hình ảnh của người chiến thắng sau đêm đăng quang với tư cách “Miss Grand Vietnam”.

Nghĩa là, sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, ban tổ chức giới thiệu bà Lê Hoàng Phương cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, cùng một số người đẹp khác. Sau đó, Bệnh viện Nam An cân nhắc quyết định chọn Lê Hoàng Phương làm đại sứ thương hiệu.

Đó cũng là lý do Lê Hoàng Phương đăng quang tối 27/8, nhưng Bệnh viện Nam An cân nhắc trong vòng 10 ngày, sau đó ký hợp đồng đại sứ thương hiệu. Theo đó, Lê Hoàng Phương trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Phía BTC Miss Grand Vietnam 2023 đồng thời phủ nhận việc Bệnh viện Nam An cho rằng hợp đồng kết giao giữa Lê Hoàng Phương và Bệnh viện Nam An là “cánh tay nối dài” trong hợp đồng số 149.

“Nếu gọi là một phần của quyền lợi được quy định tại mục II.5 Phụ lục 1 trong hợp đồng số 149, tại sao Nam An và Lê Hoàng Phương lại ký kết hợp đồng làm đại sứ thương hiệu ngày 6/9. Vì vậy, tôi cho rằng việc Nam An kiện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 là không hợp lý", luật sư của bị đơn nêu.

Đại diện của BTC Miss Grand Vietnam 2023 còn cho rằng sau khi ký kết hợp đồng ngày 6/9, Lê Hoàng Phương là đại sứ của Bệnh viện Nam An. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vấn đề đại sứ thương hiệu do phía Nam An và Lê Hoàng Phương thoả thuận.

"Ban tổ chức chỉ đóng vai trò giới thiệu Lê Hoàng Phương cho Nam An. Bị đơn không có quyền can thiệp phát ngôn, ép buộc bà Lê Hoàng Phương làm theo ý mình. Việc Lê Hoàng Phương không đảm bảo được vai trò đại sứ là do thỏa thuận từ Bệnh viện Nam An và Lê Hoàng Phương”, đại diện bị đơn trình bày thêm với Hội đồng xét xử.

Sau phiên tòa kéo dài 12 tiếng, Hội đồng xét xử gợi ý hòa giải trước khi nghị án.

Đại diện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (tức nguyên đơn) xin ngừng phiên tòa, mong muốn được hòa giải.

Hội đồng xét xử chấp thuận yêu cầu của nguyên đơn. Buổi tiếp theo của phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá giữa Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và Công ty Cổ phần Quảng cáo Sen Vàng dự kiến diễn ra ngày 13/6 tại Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh.