Cần Thơ 'xin' Trung ương hỗ trợ 4.500 tỷ đồng chống ngập, ngăn sạt lở

TPO - Làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cần Thơ đề xuất trung ương hỗ trợ khoảng 4.500 tỷ đồng để đầu tư chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị.

Đa mục tiêu, nhưng lo vốn

Ngày 13/6, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ, liên quan đề xuất Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị.

Ông Nguyễn Văn Sử - Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ cho biết, dự án trên sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.515 tỷ đồng. Thực hiện tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thời gian triển khai giai đoạn 2024 - 2030. Địa phương đề xuất nguồn vốn từ ngân sách trung ương.

Mục tiêu dự án là chống ngập vùng nội ô Thành phố (khoảng 2.770ha), với hạng mục chính như: Xây dựng bờ kè với tổng chiều dài gần 9km dọc các sông, kênh; xây dựng 1 cống kết hợp âu thuyền và trạm bơm, 11 cống kiểm soát, 8 cống hộp ngăn triều; nâng cấp các tuyến đường dọc bờ kè...

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, việc đầu tư dự án rất cần thiết và cấp bách, nhằm chống ngập vùng nội ô thành phố, phát triển đô thị bền vững; giảm tổn thương do ngập lụt, sạt lở vùng trung tâm; phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp chỉnh trang đô thị…

Ông Nguyễn Nghĩa Hùng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, để giảm ngập trên diện rộng cho Cần Thơ, kết hợp bổ sung nước cho vùng Kiên Giang và Hậu Giang mùa khô, cần thiết đầu tư thêm các cống âu thuyền các tuyến kênh trục nối với sông Hậu. Đây là giải pháp đầu tư không hối tiếc (đầu tư không chỉ nhìn vào lợi ích kinh tế thấy được).

Ông Hùng dẫn khảo sát cho thấy, nếu xây dựng các cống kiểm soát triều dọc sông Hậu và sông Cần Thơ sẽ giúp giảm ngập vùng nội đô do triều và lũ. Để giải quyết hết ngập kể cả do mưa, cần hoàn thiện tuyến đê bao dọc theo sông Cần Thơ, hệ thống cống thoát nước, trạm bơm tiêu mưa…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Cần Thơ đang đứng trước những khó khăn rất lớn, trong đó có tình trạng ngập lụt, sạt lở, biến đổi khí hậu… trong khi ngân sách thành phố khó khăn. Do đó, việc đầu tư dự án rất cấp bách, không chỉ phục vụ riêng cho Cần Thơ, còn góp phần phát huy vai trò là trung tâm của vùng, đảm bảo kết nối giao thông.

Cũng theo ông Hiếu, dự án chống ngập, chống sạt lở đa công năng, đa mục tiêu. Ngoài chống ngập còn chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu, chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại dân cư ven sông, kênh rạch…

“Dự án mới nghiên cứu bước đầu, còn phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cụ thể hóa… để mang tính hiện thực hóa cao. Thành phố lo nhất vẫn là vốn đầu tư", ông Hiếu nói.

Cần mở rộng phạm vi chống ngập

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đơn vị chuyên môn của Bộ sẽ tiếp tục góp ý, nghiên cứu để trả lời đề xuất của Cần Thơ, cũng như báo cáo Thủ tướng.

Theo ông Hiệp, ngập lụt ở Cần Thơ có 5 nguyên nhân, nhưng chủ yếu do triều cường và mưa lớn. Gần đây, triều cường tăng còn tăng do nước biển dâng, sụt lún nhanh hơn kịch kịch bản biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cao độ của vùng rất thấp (độ cao mặt đất so với mặt nước biển - PV), nguy cơ rất cao nếu không có giải pháp.

Với đề xuất dự án chống ngập, chống sạt lở của Cần Thơ, ông Hiệp cho rằng, đề xuất này hoàn toàn hợp lý, phù hợp thực tế và quy định, với đa mục tiêu. Tuy nhiên, dự án mới nghiên cứu bước đầu, cần chi tiết, cụ thể hóa, điều chỉnh để có tính bền vững cao hơn, tiết kiệm hơn.

Bên cạnh đó, phạm vi bảo vệ của dự án chỉ 2.700ha, theo ông Hiệp, là hơi nhỏ. Do đó, cần nghiên cứu phạm vi rộng hơn.

“Bộ NN&PTNT ủng hộ Cần Thơ trong dự án này, Thành phố cần nghiên cứu mở rộng vùng dự án, đưa vào các giải pháp kỹ thuật để giảm chi phí, nhất là giải phóng mặt bằng. Nguyên tắc chống ngập, vùng ảnh hưởng càng lớn suất đầu tư càng rẻ, dù làm rộng không thể đảm bảo chống ngập tuyệt đối”, ông Hiệp nói thêm.

Trước đó, Cần Thơ đã thực hiện Dự án phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, đã xây dựng kè các sông Cần Thơ, Cái Sơn, Mương Khai, âu thuyền Cái Khế, Hàng Bàng, các cống ngăn triều và trạm bơm… Dự án giúp kiểm soát ngập cho trên 2.600ha vùng lõi các quận Ninh Kiều, Bình Thủy. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối tháng này. Tuy nhiên, diện tích kiểm soát ngập 2.600ha kể trên chỉ đạt gần 15% diện tích trung tâm Cần Thơ (hơn 17.700ha). Hiện nội ô Cần Thơ còn nhiều vị trí ngập rất sâu khi có lũ, triều cường và mưa lớn, ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân.