Cần Thơ: Hơn 3.700 lao động bị thôi việc, mất việc trong 3 tháng

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, tình hình doanh nghiệp sụt giảm hoặc không có đơn hàng sản xuất kéo theo tình trạng người lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Số lao động thôi việc, mất việc của các doanh nghiệp trong quý III năm nay trên địa bàn thành phố là hơn 3.700 người.

Sáng 3/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ cho biết, tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) 9 tháng của thành phố tăng 4,71% so với cùng kỳ 2022, trong đó các khu vực nông - lâm - ngư và thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, thuế sản phẩm đều tăng.

Trong 9 tháng, Cần Thơ đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 2,4 triệu lượt khách, tăng 21%, đạt 89% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch năm…

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - nhận định, 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GRDP đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc T.Ư (sau Hải Phòng và Hà Nội), trong đó các khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2022...

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Các khu vực của nền kinh tế tăng trưởng thấp, đặc biệt dịch vụ chỉ tăng 5,6% trong khi đây là khu vực chiếm tỷ trọng lớn, đã ảnh hưởng đến mức tăng chung. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra...

Theo ông Trường, doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố như chi phí sản xuất, nhân công, vận chuyển tăng; giá xăng dầu trong quý III liên tục điều chỉnh tăng khiến giá hàng hóa, dịch vụ leo thang. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, số doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2023 giảm hơn 9% so với cùng kỳ, vốn đăng ký cũng giảm hơn 48% so với cùng kỳ.

Tình hình doanh nghiệp sụt giảm hoặc không có đơn hàng sản xuất kéo theo tình trạng người lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Số lao động thôi việc, mất việc của các doanh nghiệp trong quý III/2023 là hơn 3.700 người, trong đó, lao động phổ thông hơn 2.200 người; lao động có tay nghề, được đào tạo chuyên môn kỹ thuật hơn 1.500 người…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các ngành, các cấp, từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nỗ lực, tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố.

Ông Trường cũng đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh triển khai điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ; tổ chức hội nghị triển khai Quy hoạch thành phố khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết hợp với xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tăng cường chống thất thu; tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách. Triển khai quyết liệt kế hoạch đầu tư công năm 2023, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân.

Chủ tịch thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu khẩn trương quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực chất cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...