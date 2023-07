Cận cảnh cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa với Nghệ An thông xe dịp 2/9

TPO - Với việc đã thi công đạt hơn 90%, cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu nối Thanh Hóa với Nghệ An có kế hoạch thông xe vào dịp 2/9 tới. Sau khi dự án thông xe sẽ rút ngắn hành trình từ Hà Nội về Nghệ An, còn từ trung tâm Thanh Hóa đi trung tâm Nghệ An chỉ còn khoảng 1 giờ.

Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km, chiều rộng mặt cắt đường giai đoạn 1 rộng 4 làn xe (2 làn mỗi bên), dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, tốc độ lưu thông là 80km/h. Tốc độ giai đoạn 2 sau khi hoàn thiện tối đa là 120 km/h. Sau khi dự án nối tiếp là QL45 - Nghi Sơn có tiến độ thông xe vào năm nay, từ Hà Nội về Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chạy đường cao tốc, rút ngắn 1/2 hành trình và thời gian đi lại so với hiện nay; riêng từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa vào trung tâm tỉnh Nghệ An chỉ còn 1 giờ . Vinh Hà