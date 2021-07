Cán bộ công an và cần thủ bị điện giật thương vong

TPO - Do vung cần câu quá cao chạm vào đường dây điện, ông T bị điện giật cháy người. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Một cán bộ công an khám nghiệm hiện trường bị thương nặng khi sờ vào cần câu có điện của ông T.

Đến 20h ngày 4/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông đi câu cá bị điện giật tử vong. Trong vụ việc này, một cán bộ công an cũng bị thương nặng khi khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, ông V.P.T (sinh năm 1969, ngụ Đồng Tháp) đi câu cá tại bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do giật cần câu quá cao chạm vào đường dây điện, ông T bị điện giật cháy người, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Khi tiến hành khám nghiệm, một chiến sĩ công an bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vì sờ vào cần câu có điện.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn bờ kè nơi xảy ra vụ việc đang được nâng cấp mặt đường khiến đường dây điện bị thấp xuống.

Theo một số nhân chứng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu điện lực cắt điện để xử lý. Thế nhưng vẫn xảy ra sự cố khiến một chiến sĩ công an bị thương.