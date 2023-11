Cái chết của danh xưng hot boy, hot girl Việt bùng nổ một thời

TPO - Cụm từ hot boy, hot girl từng phổ biến đối với thế hệ 8X, 9X, nhưng mạng xã hội càng phát triển, danh xưng đó ít nhiều đã bị hiểu nhầm, xuất hiện nhan nhản ngày nay.

Danh xưng hot boy, hot girl một thời đã quá quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Dù không có quy chuẩn nhất định nào về danh hiệu này nhưng người được gọi là hot boy, hot girl khi điểm đó thường là những nhân tố nổi bật về ngoại hình, phong cách thời trang... Họ không nhất thiết phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, và dĩ nhiên phải được giới trẻ biết đến.

Thời kỳ hot boy, hot girl bùng nổ

Những gương mặt hot boy, hot girl này đều là người đi đầu xu hướng của giới trẻ như tóc búi củ tỏi, tóc bờm sư tử, thời trang kẹo ngọt… Hình ảnh của họ dễ dàng tìm thấy khắp các mặt báo, tạp chí dành cho tuổi teen ngày đó.

Nhờ danh xưng này, họ đã có được danh tiếng nhất định, tiếp cận được tệp khán giả riêng cho mình. Đây cũng là bàn đạp giúp “hot boy, hot girl” lấn sân sang showbiz, trở thành ngôi sao đúng nghĩa.

Không sống trong thời Internet bùng nổ nhưng các hot teen khi đó đều có những trào lưu chẳng kém cạnh lứa 10X bây giờ. Nhắc đến gương mặt hot thế hệ đầu không thể thiếu những cái tên như Tâm Tít, Huyền Baby, Vân Navy, Hạnh Sino, Sam…

Danh xưng này trở nên nở rộ với nhiều nhân tố mới, là những hot girl 9X đình đám giới học đường, nổi bật có Chi Pu, Bảo Trân, Kún Chảnh, “bộ ba sát thủ” Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên, An Japan hay “hot girl boxing” Khả Ngân, anh em nhà Ichi…

Tuy nhiên, vì danh xưng quan trọng bề nổi, vẻ đẹp hình thức, nhiều người bị đánh giá là bình hoa di động, chỉ biết khoe sắc câu like chứ chẳng có tài năng nổi bật. Cụm từ “hot boy, hot girl” nghe có vẻ hoa mĩ, mang lại sự chú ý của giới trẻ, nhưng cũng rất nhiều gương mặt muốn gạch bỏ danh xưng này sau khi tiến vào showbiz vì họ muốn chứng tỏ năng lực ở một vai trò khác.

Trào lưu hot boy, hot girl giảm nhiệt

Khi chuyển hướng bước vào con đường showbiz, nhiều người cố gắng rũ bỏ danh xưng hot girl để tiến tới mục tiêu to lớn hơn. Hạnh Sino từng chia sẻ cô mất nhiều thời gian để thoát khỏi danh xưng này, mọi người thường nghĩ hot girl thường hay chụp ảnh, thiên về các hoạt động hình ảnh và thắc mắc những cô gái này đứng trên sân khấu sẽ hát, diễn ra sao, đó là áp lực rất lớn.

“Làm gì cũng vậy, nên để khán giả tự nhìn nhận rồi công nhận, chứ mình đừng nói gì cả, hãy cứ làm thôi. Nếu hoạt động ca hát một cách nghiêm túc và nỗ lực hết sức thì chắc chắn một ngày nào đó, mình cũng sẽ chứng minh cho khán giả thấy được những gì mình làm là hoàn toàn đúng" - Hạnh Sino nói về danh xưng hot girl vốn đã gắn liền với tên tuổi cô.

Thời gian hoạt động mạnh ở showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ, Tâm Tít để nghệ danh là Thanh Tâm – tên thật của cô. Ca sĩ mong muốn được cạnh tranh bằng chính năng lực, để danh hot girl không chỉ là hư danh. Theo cô thực lực và tài năng mới tồn tại vĩnh viễn, những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là tạm thời.

Bình An, Khả Ngân, Vân Hugo… là số ít người gỡ bỏ được danh xưng hot boy, hot girl và được khán giả nhớ đến ở vai trò mới. Trước đó, Bình An nổi tiếng trong nhóm anh em nhà Ichi với biệt danh Alvin Ichi, anh chuyển hướng sang người mẫu và diễn viên. Những năm gần đây, Bình An xuất hiện thường xuyên trên sóng phim giờ vàng VTV.

Giống với Bình An, Khả Ngân cũng là trường hợp tương tự, cô dần dần tự gột bỏ cái danh “hot girl boxing” để tiến tới vai trò diễn viên.

Mác hot boy, hot girl nhan nhản

Chia sẻ khi được gọi là "hot girl”, Khả Ngân nói bất cứ “mác” nào khán giả tặng cho cô đều trân trọng. Là hot girl không có gì xấu, chẳng qua nghĩa của từ này đã và đang bị hiểu theo chiều hướng tiêu cực. “Tôi muốn dồn tâm sức cho nghề diễn viên và muốn được gọi là diễn viên hơn”.

Theo thời gian, trào lưu hot girl giảm nhiệt, thậm chí nhiều trường hợp biến tướng theo chiều hướng tiêu cực.

Khi mạng xã hội, báo chí, truyền hình rầm rộ hơn, đã xuất hiện những hot boy, hot girl tự phong, cố tình tạo sự chú ý bằng những bức hình khoe thân, phát ngôn gây sốc. Hết lộ hàng, khoe của, những thành phần này tự tạo những trò thị phi, lố lăng chỉ để nổi tiếng. Chẳng cần biết cái tên này từ đâu tới, chỉ cần được số đông để mắt, họ đã nhanh chóng được gắn mác “hot boy, hot girl số một”.

Thời gian gần đây, khi TikTok lên ngôi, danh xưng hot boy, hot girl cũng chẳng còn được mấy ai quan tâm bởi nó đã xuất hiện nhan nhản, bão hòa. Thay vào đó, nhắc đến những gương mặt hot trên mạng xã hội, có lẽ người ta sẽ gọi tên những “hot TikToker” với những clip triệu view đến trăm triệu view.

Không đánh đồng tất cả

Danh xưng hot boy, hot girl ngày nay xuất hiện nhan nhản nhưng vẫn có những gương mặt được lòng công chúng bởi họ sở hữu ngoại hình và tài năng. "Hot girl IELTS 8.5" Nguyễn Lâm Thảo Tâm hay “Hot girl 7 thứ tiếng” Khánh Vy hiện đã có thành công và danh tiếng nhất định, xuất phát từ chính danh xưng của họ.

Giỏi tiếng Anh, có thành tích học tập tốt, cả Thảo Tâm và Khánh Vy trở thành gương mặt nổi tiếng mạng xã hội và được truyền thông để mắt. Cả hai trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV, đặc biệt là IELTS face off.

Phong cách sống, thời trang của Thảo Tâm và Khánh Vy đều được nhiều người tán dương. Theo thời gian, mỗi người đều có những bước tiến mới, Thảo Tâm hướng đến vai trò vai trò mới là diễn viên. Cô tự tin kiếm sống nhờ nghề diễn, làm người mẫu ảnh dù chưa có nhiều đột phá xuất sắc.

Nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội nhờ clip nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt, Khánh Vy đã có thành công mà nhiều người ao ước ở tuổi 24. Cô gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và nâng cao tay nghề và độ nổi tiếng khi thay thế MC Diệp Chi dẫn Đường lên đỉnh Olympia từ tháng 9/2021

Ở tuổi 24, Khánh Vy đã dư dả tài chính để mua xe, tự “tậu” hai căn nhà ở hai miền Nam, Bắc, đón bố mẹ đến ở cùng.