Ca sỹ Byun Jin Sub ‘Reply 1988’ hát ở lễ hội Việt - Hàn tại Mỹ Đình

TPO - Nam ca sỹ Byun Jin Sub được mệnh danh “Mr.Ballad” ở Hàn Quốc - người hát nhạc phim “Reply 1988” (Lời hồi đáp 1988) - sẽ có mặt ở Hà Nội và trình diễn tại Lễ hội văn hóa Việt - Hàn.

Bà Chang eunsook - Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp hội người Hàn lần đầu tổ chức lễ hội với chủ đề Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2022. “Hy vọng người dân hai nước có dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn thông qua các hoạt động văn hóa”, bà Chang eunsook nói.

Xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện 10-11/12 tại Trần Văn Lai - khu phố người Hàn tại Hà Nội - khách tham quan có thể trải nghiệm không gian trình diễn nghệ thuật, chương trình giải trí và tham quan khoảng 60 gian hàng. Ban tổ chức cũng chuẩn bị một con đường đèn lồng rực rỡ với những chiếc đèn lồng Hội An và đèn lồng Hàn Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội kỳ vọng sự kiện văn hóa này góp phần làm sống lại các hoạt động nhộn nhịp của khu phố người Hàn sau COVID-19. “Chúng tôi muốn biến khu vực Mỹ Đình thành điểm du lịch, khi các lễ hội được tổ chức thường xuyên ở đây”, bà Chang eunsook nói.

Ngày khai mạc 10/12 có sự góp mặt của ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh, các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori...

Ngày 11/12 hứa hẹn là không gian bùng nổ với các màn trình diễn nhảy cover Kpop và sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ từng thống trị nền âm nhạc những năm 1970 và 1980 của Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Eun thay mặt BTC khẳng định các thế hệ người Hàn Quốc đều biết Byun Jin Sub. Nhiều ca khúc của nam ca sĩ này được yêu thích tại Hàn Quốc. Đó là lí do anh được mời tới sự kiện lần này. “Chúng tôi không nghĩ sẽ tổ chức một lần mà muốn biến sự kiện này thành lễ hội thường niên. Chúng tôi mong muốn đưa con đường Trần Văn Lai trở thành khu vực an toàn, xinh đẹp và hấp dẫn hơn”, ông Lee Jae Eun nói.

Ban tổ chức cho biết đang chuẩn bị rất nhiều chương trình và tiết mục biểu diễn văn hoá nghệ thuật đa dạng, với mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm và tham gia của người dân để Con đường văn hoá hữu nghị Việt - Hàn có thể trở thành một sự kiện văn hoá nổi tiếng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hoà hợp giữa hai quốc gia.