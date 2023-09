Cà phê muối lưu động tràn ngập vỉa hè Hà Nội

TPO - Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong các tòa chung cư, chung cư mini, nhà trọ... Trung tá Phan Anh - Phó trưởng khoa Phòng cháy, Đại học PCCC - Bộ Công an - đã phân tích nguyên nhân chính dẫn đến hỏa hoạn và đưa các biện pháp để ngăn chặn các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, các giải pháp phòng chống và thoát nạn khi cháy.

TPO - Hôm nay (27/9), do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) ngập cục bộ, gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân. Giao thông đi lại khó khăn do một số tuyến đường ngập sâu trong nước.