Ca khúc nhạc ngoại lời Việt gây sốt TikTok của Phạm Lịch gây tranh cãi

TPO - Phần lời tiếng Việt ca khúc nhạc Hoa “Là anh” do Phạm Lịch thể hiện bị nhiều khán giả chê tối nghĩa, sáo rỗng. Vấn đề bản quyền biểu diễn của ca sĩ cũng được nhiều người quan tâm.

Ca khúc Là anh của Phạm Lịch trở thành xu hướng trên mạng xã hội TikTok với hơn 350.000 lượt dùng trên TikTok. Bản gốc cùng tên do nữ ca sĩ Trung Quốc Mộng Nhiên thể hiện, là ca khúc khá nổi tiếng trên TikTok Việt, thường lồng ghép vào các đoạn video tâm trạng tình yêu. Lời Việt được chính Phạm Lịch chắp bút, sau một tháng phát hành, MV đạt hơn 14 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ được mời đi show nhiều hơn khi ca khúc trở nên phổ biến trên mạng xã hội.

Mới đây, ca khúc này tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng Billboard Vietnam Top Vietnamese songs ở vị trí thứ 5. Ca khúc nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó trên diễn đàn âm nhạc, ca khúc này gây tranh cãi vì phần lời tiếng Việt lủng củng, tối nghĩa.

Fan của ca khúc gốc cho rằng bản tiếng Trung câu chữ sâu sắc, dùng hình ảnh ẩn dụ, điển tích thâm sâu, ý không ở trên mặt chữ. Họ không tìm thấy điều này ở bản lời Việt của Phạm Lịch.

Vấn đề bản quyền khiến không ít khán giả thắc mắc bởi ca khúc của Phạm Lịch đã được đem đi biểu diễn, đăng tải audio trên các nền tảng nhạc trả phí.

Cụ thể, lời Việt bị nhiều khán giả chê không bám sát bản gốc, câu từ lủng củng, sáo rỗng, cố làm vẻ hoa mỹ nhưng tối nghĩa. Ví dụ trong bài có câu “Dù hai ta già đi và dù hai ta già đi”, “Tô màu lên trải hoa tình yêu chúng mình”, “Đã từng khóc xuyên qua đêm tỉnh mộng gối đã ướt đẫm” khiến cư dân mạng thắc mắc về thủ pháp dùng từ hay ẩn ý của tác giả là gì.

Câu “Là anh, là anh” trong bản Trung nhưng bản Việt của Phạm Lịch trở thành “cùng đi, cùng đi”, điều này khiến fan của bản gốc không hài lòng vì sai lệch tầng ý nghĩa.

“Không hiểu sao bài này viral trên TikTok, lời Việt vô nghĩa, nghe không thuận tai. Giọng hát của ca sĩ tôi không thấy cảm xúc”, “Với những người chưa nghe bản gốc có thể thấy bản cover này hay, riêng với tôi bản cover quá gồng, ca từ cố làm xuôi giai điệu của bản gốc dẫn đến nhiều chỗ nghe rất kỳ, không có gì đặc biệt”, “Cá nhân tôi nếu nhạc kiểu remake thì cũng chấp nhận nhưng với điều kiện phải xin phép, trả tiền bản quyền, chứ bê nguyên beat cách hát về thì nghe bản gốc cho lành. Bản của Phạm Lịch do nghe tiếng Việt hiểu và hát theo được nên nhiều người nghe và sử dụng, tôi không phải antifan nhưng nổi vì cover tôi không đánh giá cao”, ''Nhiều bài được viết lời Việt lại dù ngôn từ nhìn có vẻ hoa mỹ đó nhưng rỗng tuếch, đọc mệt mỏi. Cứ cho không bám sát nghĩa bản gốc nhưng cũng làm ơn viết với hát cho đàng hoàng chứ”… các ý kiến nhận xét về lời tiếng Việt và giọng hát của Phạm Lịch.

Về bản quyền cũng gây thắc mắc, một tài khoản viết: “Trong phần giới thiệu MV không hề đề cập đến bản gốc. Trừ dòng đầu tiên ‘It's you - Mộng Nhiên’, thậm chí còn không viết theo đúng ngôn ngữ gốc của nó”.

Trước nhiều ý kiến khen, chê, Phạm Lịch phản hồi dưới MV bài hát rằng cô ghi nhận mọi đóng góp của khán giả để cố gắng cho những tác phẩm tiếp theo.

Liên hệ với Phạm Lịch, quản lý của ca sĩ trả lời Tiền Phong: “Chúng tôi đã làm việc với nghệ sĩ Trung Quốc Mộng Nhiên và hoàn tất các vấn đề về bản quyền. Hai bên đã thống nhất điều khoản và Phạm Lịch có quyền được sử dụng ca khúc biểu diễn”. Đại diện ca sĩ Phạm Lịch cho biết phía nghệ sĩ Trung Quốc không yêu cầu về việc trích dẫn rõ ràng ngôn ngữ gốc trong phần ghi chú, phía Phạm Lịch toàn quyền quyết định.

Phạm Lịch sinh năm 1990 ở Thái Bình, là vũ công, biên đạo hoạt động tại TPHCM. Cô gây chú ý khi tham gia So you think you can dance, có thành tích ấn tượng tại game show như giải á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016, quán quân Gương mặt thân quen mùa 8… Năm 2021, cô lấn sân sang con đường ca hát sau khi trải qua quá trình rèn giọng tại nhiều game show ca nhạc.