TPO - Buôn Ako Dhông, buôn cổ của người Ê đê đã trở thành Buôn Du lịch Cộng đồng đầu tiên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Buôn Ako Dhông tổ chức Lễ công bố Buôn Du lịch Cộng đồng Ako Dhông.

Buôn Ako Dhông của người Ê đê, được xem là buôn làng đẹp nhất Đắk Lắk, với 32 ngôi nhà dài truyền thống, cùng nhiều bộ cồng chiêng, nhạc cụ, các nghệ nhân, đội văn nghệ và các nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, làm rượu cần…) được người dân trong buôn gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.

Trong hành trình tham quan và trải nghiệm về du lịch Đắk Lắk, hầu hết du khách đều đến với buôn Ako Dhông để tìm hiểu văn hóa đặc sắc của người Ê đê và vẻ đẹp tại nơi này.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ hoạt động này thực hiện trước Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, kỷ niệm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3) nhằm kích cầu du lịch.

Sở mong muốn du khách, nhân dân biết Đắk Lắk có thêm sản phẩm mới của thành phố, do chính người dân cung cấp. Du khách đến đây được cùng trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt người dân. "Du lịch cộng đồng nghe rất nhiều nhưng mô hình do người dân làm chủ, có một ban quản lý du lịch do người dân thì đây là mô hình đầu tiên", bà Hiếu cho hay.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đây là tiền đề cho tỉnh tiếp tục xây dựng phát triển thêm mô hình du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn khác của nhiều dân tộc trên địa bàn. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk, tạo nên sự khác biệt với các tỉnh thành trong cả nước.

Để mô hình Buôn Du lịch Cộng đồng Ako Dhông được phát triển bền vững, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp ủy, chính quyền hỗ trợ thêm các nguồn lực giúp bảo tồn và phát triển tại buôn, xây dựng các chương trình du lịch gắn với buôn...

Chị H Tít Alio (sinh sống tại buôn) cho biết là một trong những thế hệ trẻ của địa phương, chị cảm thấy đây là vinh dự lớn dành cho buôn. Đồng thời, đây là một bước đệm giúp buôn gìn giữ, phát triển văn hóa của người Ê đê nói riêng, trong thành phố nói chung để các dân tộc biết đến, hiểu sâu hơn về văn hóa này. Qua lễ công bố, phát huy tinh thần gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống để lưu truyền cho con cháu.