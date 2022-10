BTS chuẩn bị nhập ngũ

TPO - Big Hit Music cho biết Jin đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ việc nhập ngũ vào cuối tháng 10. Bảy thành viên BTS lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch.

Chiều 17/10, Big Hit Music - công ty chủ quản BTS thông báo 7 thành viên BTS nộp đơn xin hủy bỏ gia hạn nhập ngũ và sẽ làm theo thủ tục nhập ngũ của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội.

"Sau đêm nhạc tuyệt vời ở Busan để ủng hộ cho việc đấu thầu của Busan tại sự kiện World Expo 2030, cũng như các hoạt động solo, đây là thời điểm hoàn hảo và các thành viên vinh dự để phục vụ đất nước", Big Hit viết.

Năm 2021, BTS nộp đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi vì có Huân chương văn hóa Hwagwan năm 2018. Động thái này của nhóm là do Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật cho phép những cá nhân trong lĩnh vực văn hóa có đóng góp lớn giúp nâng cao lợi ích và quảng bá hình ảnh quốc gia được hoãn thay vì phải nhập ngũ trước tuổi 28.

Trong thông báo của Big Hit, các thành viên dự định thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên kế hoạch cá nhân của từng người.

“Jin là thành viên đầu tiên nhập ngũ sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc solo cuối tháng 10. Sau đó, anh tuân theo thủ tục nhập ngũ của chính phủ Hàn Quốc. Các thành viên còn lại lên kế hoạch thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên kế hoạch cá nhân của họ”, Big Hit thông tin.

BTS dự tính tái hợp đầy đủ vào năm 2025 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

“The Best Moment is Yet To Come không chỉ là bài hát trong album mới nhất của họ, đó là một lời hứa, vẫn còn nhiều điều chưa đến trong những năm sắp tới từ BTS”, công ty chủ quản BTS khẳng định.