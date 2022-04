BTC Miss World Vietnam 2022 chia sẻ lý do mời Lệ Quyên, Minh Hằng làm giám khảo

TPO - Tại buổi họp báo giới thiệu về vòng chung khảo toàn quốc, BTC Miss World Vietnam đã có những chia sẻ về lý do mời hai ca sĩ Lệ Quyên và Minh Hằng ngồi vị trí giám khảo.

Sau 3 vòng Sơ khảo diễn ra tại khu vực phía Nam và phía Bắc, Miss World Vietnam 2022 đã chính thức tìm ra 64 gương mặt xuất sắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc vào ngày 24/4 tới đây.

Theo như thông tin đã công bố trước đó, ban giám khảo (BGK) năm nay gồm có: Nhà báo Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ca sĩ Lệ Quyên, Ca sĩ diễn viên Minh Hằng.

Hội tụ những cái tên nổi bật đầy kinh nghiệm và đến từ những lĩnh vực khác nhau, các vị giám khảo của Miss World Vietnam 2022 hứa hẹn sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá.

Tại buổi họp báo chiều 13/4, khi nhận được câu hỏi từ báo giới về việc mời các ca sĩ như Lệ Quyên, Minh Hằng ngồi ghế giám khảo, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss World Vietnam cho biết: "Chúng tôi mời Minh Hằng, Lệ Quyên ngồi ghế giám khảo dựa trên nhiều tiêu chí: họ đều là những nghệ sĩ thành danh, rất xinh đẹp và luôn biết cách giữ cho mình xinh đẹp và nổi tiếng theo năm tháng – đó chính là điều mà các bạn thí sinh cần phải học hỏi. Cả hai đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và sẽ nhìn được tiềm năng của các thí sinh. Để phát hiện thêm các cô gái có các tài năng như ca hát, nhảy múa thì cần có những vị giám khảo chuyên môn như vậy để đánh giá chính xác”.

Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung chia sẻ trưởng BGK của Miss World Vietnam năm nay là Nhà báo – Nhà thơ Hữu Việt đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành với các cuộc thi nhan sắc sẽ giúp BTC tìm ra những tân hoa hậu, á hậu xứng đáng.

“Bên cạnh đó là một Hoa hậu Hà Kiều Anh đẹp bền vững với thời gian và có rất nhiều kinh nghiệm chấm thi. Ngoài ra đương kim hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy với những chia sẻ, cách nhìn để giúp các thí sinh có kinh nghiệm hội nhập với các cuộc thi quốc tế” – bà Phạm Kim Dung nói.

Với lịch trình rất bận rộn, thường xuyên phải lưu diễn nên truyền thông đặt câu hỏi về việc liệu Lệ Quyên và Minh Hằng có thể đồng hành xuyên suốt cùng cuộc thi. Bà Phạm Kim Dung cho biết đã tính hết các phương án để đảm bảo các giám khảo có thể có cái nhìn sát sao nhất.

"Giám khảo có thể vắng mặt trong khoảng thời gian nào đó nhưng chúng tôi đều đã có phương án, ví dụ như các hình ảnh bikini hay áo dài đều được làm thành những bộ hình và gửi cho các giám khảo, đó đều là những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa để họ có cái nhìn chân thực nhất" - bà Phạm Kim Dung cho biết.

Một điểm mới của Miss World Vietnam 2022 đó là sau nghị định 144/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành, quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi chấp nhận các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là một cơ hội cho các thí sinh hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài tham gia con đường chinh phục vương miện.

Chia sẻ về điều này tại buổi họp báo, Hoa hậu Hà Kiều Anh - thành viên BGK cho biết các thí sinh có thể can thiệp một chút về dao kéo nhưng BTC vẫn đề cao vẻ đẹp tự nhiên. "Nếu thí sinh nào có sự can thiệp quá sâu hoặc thay đổi hoàn toàn gương mặt thì sẽ không được chấp nhận. Rất may các thí sinh của chúng tôi năm nay đều sở hữu vẻ đẹp rất tự nhiên, hài hoà" - Hoa hậu Hà Kiều Anh nói.

Hoa hậu Việt Nam 1922 cũng khẳng định BGK đánh giá hoàn toàn công bằng đối với các thí sinh, cho dù có những thí sinh đã từng đại diện Việt Nam đi thi quốc tế và từng đoạt giải cao hoặc đã là những nghệ sĩ có tiếng hoạt động trong showbiz.

Cũng là một thành viên ban giám khảo, đương kim Miss World Vietnam 2019 Lương Thuỳ Linh chia sẻ về tiêu chí chấm thi của cô tại buổi họp báo: "Cô gái mà Linh chọn sẽ là tổng hoà của rất nhiều thứ, không chỉ xinh đẹp mà còn có học thức, biết cách đối nhân xử thể. Linh mong cô gái kế nhiệm của mình sẽ hội tụ đủ mọi thứ từ vẻ ngoài tới tri thức".

Vòng chung khảo Miss World Vietnam 2022 sẽ diễn ra các hoạt động vô cùng hấp dẫn trong những ngày tới như: sự kiện Vietnam Beauty Fashion Festival và hoạt động không gian trà chiều vào ngày 16 và 17/4, đêm chung khảo toàn quốc vào ngày 24/4.