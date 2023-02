Brunei dành nghi lễ đặc biệt tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân

TPO - Brunei đã dành nghi lễ đặc biệt khi toàn bộ thành viên hoàng gia đón và tham dự cuộc tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sáng 11/2, tại Hoàng cung Istana Nurul Iman, Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã hội kiến với Quốc vương Hassanal Bolkiah.

Phía Brunei đã dành nghi lễ đặc biệt khi toàn bộ thành viên hoàng gia đón và tham dự cuộc tiếp Thủ tướng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm sau đó, Quốc vương Hassanal Bolkiah nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei Darussalam của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giúp tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Quốc vương Hassanal Bolkiah khẳng định, Brunei luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và nông nghiệp.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Quốc vương và Hoàng gia Brunei, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng gia.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước đã gắn liền với dấu mốc hội nhập quốc tế quan trọng của Việt Nam, khi chính tại Thủ đô Bandar Seri Begawan tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei Darussalam trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển, năng lượng, giáo dục đào tạo… Đặc biệt, hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc; kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu USD, tăng 134% so với năm 2021.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam – Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027 vừa được ký kết dịp này.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn; xem xét khả năng hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản cũng như tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei Darussalam, nhất là gạo và các sản phẩm nông, thủy sản đạt tiêu chuẩn Halal. Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei Darussalam mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kết nối hai nền kinh tế nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, trong đó có duy trì hiệu quả Đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển; đồng thời, thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch, tăng cường kết nối, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp.

Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phấn đấu có tiến triển trong đàm phán bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Quốc vương Brunei và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Quốc vương Brunei vui vẻ nhận lời và mong sớm sang thăm Việt Nam.

Kết thúc Hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023- 2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam.