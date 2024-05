Bom tấn hậu tận thế nhận tràng pháo tay dài gần 8 phút tại Cannes

TPO - “Furiosa: A Mad Max Saga” đã có màn ra mắt thành công tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Bom tấn hậu tận thế nhận được tràng pháo tay dài gần 8 phút từ giới chuyên môn.

Tràng pháo tay khiến Chris Hemsworth rưng rưng nước mắt

Ngày 15/5, Furiosa : A Mad Max Saga có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Dù không tranh giải, "đứa con tinh thần" của George Miller vẫn là một trong những tác phẩm được mong chờ nhất sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới.

Theo Deadline, không phụ sự kỳ vọng, bom tấn hành động nhận được tràng pháo tay giòn giã trong 7 phút 50 đến từ những người xem đầu tiên trong phòng chiếu của trung tâm hội nghị Palais des Festivals et des Congrès ở Cannes (Pháp).

Nữ chính Anya Taylor-Joy tận hưởng sự tán thưởng bằng nụ cười rạng ngời và nụ hôn gió về phía ống kính. Trong khi đó, tài tử Chris Hemsworth dường như cảm động đến rơm rớm nước mắt.

Đạo diễn George Miller sau đó phát biểu ngắn gọn: “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho bộ phim này và thật thú vị khi chứng kiến phản ứng của mọi người về nó. Cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi”.

Furiosa : A Mad Max Saga là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phiêu lưu hành động, lấy bối cảnh giả tưởng hậu tận thế do George Miller đạo diễn và đồng sản xuất. Đây là phần tiền truyện của bom tấn Mad Max: Fury Road (cũng được công chiếu lần đầu với thế giới tại LHP Cannes 2015), đồng thời là phần thứ 5 trong series Mad Max đình đám - đều do Miller sáng tạo bắt đầu từ 1979.

Bộ phim xoay quanh nữ chiến binh Furiosa thời trẻ do Anya Taylor-Joy đóng (Charlize Theron đảm nhận nhân vật này trong bản năm 2015). Trong câu chuyện gốc, sau khi thế giới sụp đổ, Furiosa thời thiếu niên bị bắt cóc khỏi vùng đất Green Place of Many Mothers và rơi vào tay nhóm cướp Biker Horde được lãnh đạo bởi Warlord Dementus (Chris Hemsworth), nhưng sau đó chuyển giao cho Immortan Joe (Lachy Hulme). Tuy nhiên, Furiosa không bị khuất phục trước hai kẻ bạo chúa. Khi trưởng thành, cô hợp tác với một chiến binh bí ẩn ở vùng Wasteland để giành lấy vật tư và dầu mỏ, đồng thời tìm đường về nhà.

Quá trình quay phim diễn ra ở New South Wales, Australia, bắt đầu từ tháng 6/2022 và kết thúc vào tháng 10 cùng năm.

Phần mới nhất của Mad Max dự kiến ra rạp vào ngày 24/5 ở Mỹ. Hãng phim Warner Bros. hy vọng phim ngang bằng (hoặc vượt) doanh thu phòng vé toàn cầu 380 USD của Fury Road. Với kinh phí 168 triệu USD, Furiosa cần đạt doanh thu hơn gấp đôi mới có lãi.

Đưa thương hiệu Mad Max lên tầm cao mới

Tại rạp chiếu phim CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 4, Miller cho biết tiếp tục làm phim về Mad Max vì chúng rất gây nghiện.

Kể từ khi bắt đầu vào 45 năm trước, các bộ phim Mad Max dù hấp dẫn nhưng không nhận được bất kỳ đề cử Oscar nào. Mãi đến năm 2015, Mad Max: Fury Road không chỉ thắng lớn ở phòng vé, mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao với 10 đề cử tại giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới, bao gồm cả Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim giành được 6 tượng vàng trong số đó.

9 năm kể từ thời điểm lịch sử đó, nhượng quyền phim đình đám tái xuất với phần tiền truyện. Cây viết Pete Hammod của Deadline đánh giá với dự án mới nhất, Miller dường như đã sinh ra Max vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Điểm sáng đầu tiên phải kể đến là Dementus được đảm nhiệm bởi Hemsworth. Khác với những kẻ phản diện trong xuyên suốt series, Dementus có chiều sâu và câu chuyện riêng. Đằng sau sự vênh váo và khát máu của y ẩn chứa nỗi đau và mất mát khôn cùng trong quá khứ dẫn đến hình thành nhân cách cực đoan. Cũng không giống như các phiên bản trước thiên về hành động, người xem được nghe Dementus thốt ra những đoạn hội thoại và bài phát biểu dài theo phong cách Shakespeare.

Pete Hammod đánh giá tài tử Australia thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo, thậm chí có thể nói đây là màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh. Ngôi sao Thần Sấm cho thấy hình ảnh một người đàn ông sử dụng bạo lực và sự thiếu nhân tính làm phương tiện duy nhất để tồn tại trong một thế giới tàn khốc - nơi chỉ có những kẻ mạnh và tích trữ khí đốt sống sót. Hemsworth bằng giọng nói và vẻ ngoài khác biệt đã nhập vai một cách phóng khoáng và chinh phục tác phẩm. Anh có thể xem là một trong những nhân vật phản diện vĩ đại, phức tạp, đáng theo dõi và lôi cuốn nhất.

Màn hóa thân của Anya Taylor-Joy cũng không kém cạnh. Dù phải đến giữa phim mới xuất hiện, khả năng diễn xuất bằng mắt cùng thể chất tuyệt vời giúp mỹ nhân sinh năm 1996 dễ dàng chinh phục mọi khán giả khó tính nhất. Sự xuất sắc của Taylor-Joy có thể ngang ngửa với đàn chị Charlize Theron.

Không chỉ Hemsworth và Taylor-Joy, dàn diễn viên phụ đông đảo và đầy màu sắc thú vị, góp phần thu hút người xem. Nhân vật do Tom Burke đóng hay Alyla Browne (nữ chính thuở nhỏ) đều vượt quá sự mong đợi. Những người khác đều làm tốt trong thời gian xuất hiện trên phim.

Ngoài dàn diễn viên chất lượng, Furiosa xứng đáng là kịch bản hay nhất trong bất kỳ bộ phim Mad Max nào. Nếu ghép với phần hậu truyện vào năm 2015, Miller có được bộ sử thi dài 6 giờ với cốt truyện liền mạch và hấp dẫn. Trên thực tế, Miller và đồng tác giả Nico Lathouris đã tạo ra toàn bộ nguồn gốc và cốt truyện của Furiosa dưới dạng tiểu thuyết cũng như kịch bản trước khi bắt đầu thực hiện Fury Road.

Về mặt sản xuất, Miller tập hợp lại đội ngũ hùng hậu và mạnh nhất, bao gồm cả những người đoạt giải Oscar: nhà thiết kế sản xuất Colin Gibson, biên tập viên Margaret Sixel, nhà thiết kế trang phục Jenny Beavan, phù thủy trang điểm/làm tóc Lesley Vanderwalt và chuyên gia âm thanh Ben Osmo. Quay phim được giao cho Simon Duggan - người góp phần làm nên thành công của The Great Gatsby (2013), Hacksaw Ridge (2016) hay I, Robot (2004). Tom Holkenborg tiếp tục đảm nhận nhạc phim sau Fury Road. Trong khi đó, nhà thiết kế hành động Guy Norris và nhóm của anh chứng minh Oscar cần có thêm hạng mục giải thưởng cho các pha nguy hiểm.

Với những con người ưu tú trên, không khó hiểu khi phóng viên Brian Viner của Daily Mail chấm điểm cao nhất cho Furiosa (5 sao). Ông nhận xét phim gây ấn tượng về cả phần nhìn, phần nghe và như tạo ra luồng điện hàng nghìn watt đánh thẳng vào linh hồn người xem.

Brian Viner cho rằng không cần phải yêu thích tốc độ hay máy móc mới bị mê hoặc trước cảnh nhóm người lái xe gắn máy rượt đuổi và tranh giành dầu mỏ cùng những vật tư quý giá khác trong bối cảnh hậu tận thế. Theo Viner, Furiosa đặc biệt vì nó là sự kết hợp điên rồ giữa Viễn Tây, sử thi kinh thánh, khoa học viễn tưởng và Top Gear (chương trình về xe hơi, từng thắng giải BAFTA và Emmy). Trong khi đó, phần hình ảnh như được giao cho Salvador Dali (1904-1989) - một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực - thiết kế.

Peter Bradshaw của The Guardian cảm thấy phấn khích khi một lần nữa được xem những phân cảnh đoàn xe khổng lồ và kỳ lạ lao thẳng về một hướng. Khái niệm “rượt đuổi” và “chiến đấu bạo lực” được kết hợp tạo thành những cuộc thi tốc độ cao mãn nhãn giữa xe máy, xe 18 bánh và những người nhảy dù có vũ trang. Sự kỳ lạ và siêu thực mà phim truyền tải giống với những gì người ta được xem từ tác phẩm của các bậc thầy theo đuổi chủ nghĩa siêu thực như họa sĩ/nhà điêu khắc Max Ernst (1891-1976) và nhà mỹ thuật Italy Giorgio de Chirico (1888-1978)

Tổng kết, Furiosa: A Mad Max Saga là phần tiền truyện xứng đáng của bom tấn đình đám Mad Max: Fury Road, đưa thương hiệu Mad Max lên một tầm cao mới.