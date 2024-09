Bộ Văn hóa gấp rút xúc tiến du lịch tại Hollywood

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần tập trung phát triển điện ảnh gắn với du lịch. Bộ VHTTDL sắp thực hiện chuyến xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh tại Hollywood.

Xu hướng tất yếu

Đông đảo đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, các đại diện doanh nghiệp du lịch, điện ảnh… có mặt tại tọa đàm Việt Nam - điểm đến mới của điện ảnh thế giới do Bộ VHTTDL, báo Nhân dân phối hợp tổ chức ngày 10/9 tại Hà Nội.

Các đại biểu tập trung làm rõ tiềm năng, thực trạng hợp tác phát triển du lịch và điện ảnh tại Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hợp tác phát triển du lịch, điện ảnh Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp thu hút khách quốc tế đặc biệt là khách Hoa Kỳ.

Bộ VHTTDL đang rốt ráo chuẩn bị chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới, diễn ra từ 21-28/9.

Hoa Kỳ luôn là thị trường có lượng khách đi du lịch nước ngoài và chi tiêu du lịch lớn hàng đầu thế giới. Năm 2019, người Mỹ có hơn 128 triệu chuyến đi quốc tế (đứng đầu thế giới), tổng chi khi đi nước ngoài đạt hơn 134 tỷ USD (chỉ xếp sau Trung Quốc). Dự báo đến năm 2029 thị trường outbound (du lịch nước ngoài) của Hoa Kỳ đạt 177 triệu chuyến đi nước ngoài. Trước đây, Hoa Kỳ luôn nằm trong top 5 thị trường gửi khách tới Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quyết tâm tập trung phát triển điện ảnh phải liên kết với du lịch.

Nhắc lại những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định liên kết giữa điện ảnh và du lịch là một hướng đi đúng và là xu hướng tất yếu để phát triển quảng bá du lịch một cách hữu hiệu.

“Khi nói về quảng bá, thu hút khách du lịch thông qua việc xây dựng các tác phẩm điện ảnh, chúng ta nhận thấy rõ sức mạnh của điện ảnh không chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là một lĩnh vực của văn hóa. Nếu biết gắn kết sức mạnh này sẽ tạo ra sức lan tỏa rất cao trong quảng bá, giới thiệu về du lịch”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức các chương trình đẩy mạnh liên kết quảng bá du lịch. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết kế hoạch thực hiện chương trình xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh tại Hollywood đang được gấp rút triển khai.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết nhiều quốc gia đã trở thành điểm đến thu hút du khách trên toàn thế giới nhờ vào phim ảnh.

Theo thống kê từ năm 2001 sau khi các phần phim Chúa tể của những chiếc nhẫn (Lord of the Rings) được phát hành, lượng khách quốc tế đến New Zealand đã tăng 50%. Các địa danh ở Croatia, Iceland, Bắc Ireland, Scotland… xuất hiện trong bộ phim Trò chơi vương quyền (Game of Thrones) cũng đã trở thành điểm thu hút khách du lịch.

“Sự thành công của Kong: Skull Island với những cảnh quay hoành tráng tại Hạ Long, Quảng Bình, Ninh Bình cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường của những bộ phim bom tấn của Hollywood. Xúc tiến quảng bá du lịch kết hợp với điện ảnh là một hoạt động đặc thù, cần có sự tiếp cận và phương thức triển khai phù hợp”, ông Nguyễn Trùng Khánh nêu.

Gỡ vướng

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - cho rằng Luật Điện ảnh 2022 đã thông thoáng hơn, tuy nhiên một số vướng mắc cơ chế vẫn chưa được tháo gỡ và chưa có đầy đủ văn bản dưới luật.

Bà Phương Lan nhấn mạnh cần sớm tháo gỡ những cơ chế này để thu hút được nhiều đoàn làm phim quốc tế tới Việt Nam.

“Một năm Thái Lan thu hút trên dưới 100 đoàn làm phim lớn nhỏ, nhưng ở Việt Nam, tính đi tính lại tôi thấy vẫn chưa hết hai bàn tay. Như vậy chứng tỏ người ta đến quay cảnh Việt Nam nhưng họ không được ưu đãi, họ sẽ sang nơi có cảnh quan tương tự như Thái Lan, Philipinnes hoặc các nước chào đón họ. Chúng ta mất nhiều khách hàng”, TS. Ngô Phương Lan cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam hiểu mong muốn đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch kết hợp với điện ảnh, tuy nhiên việc quảng bá du lịch qua điện ảnh không đồng nghĩa với việc đưa thông điệp du lịch vào tác phẩm.

“Khi làm một bộ phim chúng ta không nên du lịch hóa nó, không nên tìm mọi cách để đưa thông điệp du lịch vào trong tác phẩm, bởi tác phẩm điện ảnh trước tiên phải có giá trị mới có sức lan tỏa, từ đó mới quảng bá được cho địa phương và điểm đến”, TS. Ngô Phương Lan nêu.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho rằng nguồn nhân lực tại một số địa phương còn mỏng và yếu nên chưa thể tự mình đón các đoàn làm phim. Ông Mạnh cho biết khi đoàn làm phim Kong: Skull Island đến Ninh Bình, tỉnh đã phải thuê thêm nhân sự ngoài tỉnh để hỗ trợ.

Từ kinh nghiệm đón tiếp đoàn quay phim Kong: Skull Island, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình mong muốn các cơ quan quản lý có thể đưa ra chiến lược tổng thể, có cơ chế chính sách đặc biệt có hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ cho các đoàn phim quốc tế.

“Tôi đề xuất cần có giải pháp tổng thể về phát triển, hỗ trợ tối đa cho các đoàn làm phim đồng thời có những chính sách giới thiệu, thu hút các đoàn làm phim một cách bài bản”, ông Bùi Văn Mạnh nói.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong khẳng định sự kết hợp giữa bối cảnh, con người, văn hóa Việt Nam với tinh hoa điện ảnh thế giới từ Hoa Kỳ sẽ tạo nên giá trị, thành quả trong thời gian tới.

“Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng sắp tới, đặc biệt khi lãnh đạo giữa hai nước đã nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi nghĩ cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn, phải đổi mới cách làm du lịch, cách làm điện ảnh. Vấn đề du lịch, điện ảnh kết nối Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tạo sự phát triển mới, nhiều tiềm năng và rất hứa hẹn”, Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.