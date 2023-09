Bộ phim về ác quỷ ma sơ bị chê bai vẫn hốt bạc

TPO - Phim kinh dị "The Nun 2" có bối cảnh được đầu tư hơn phần trước nhưng kịch bản còn đơn giản. Tại rạp Việt, dự án vẫn hút khách nhờ hiệu ứng từ ác quỷ ma sơ Valak.

Ra mắt năm 2018, The Nun (Tựa Việt: Ác quỷ ma sơ) là ngoại truyện của phim kinh dị ăn khách The Conjuring 2 (2016), đồng thời mở rộng vũ trụ kinh dị nổi tiếng cùng tên. Tác phẩm được chú ý vì kể về ác quỷ Valak – một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong thương hiệu.

Dự án vẫn hút khách dù còn hạn chế, thu hơn 365 triệu USD toàn cầu so với kinh phí vỏn vẹn chỉ 22 triệu USD. Thành công đó là động lực để ê-kíp tiếp tục thực hiện The Nun 2 với mức đầu tư cao gần gấp đôi phần đầu.

Khi ác quỷ ma sơ trở lại

Chuyện phim lấy bối cảnh thập niên 1950, đúng 4 năm sau những sự kiện của phần một. Tuy nhiên, nội dung hoàn toàn độc lập nên khán giả dễ dàng nắm bắt câu chuyện dù chưa xem phần trước.

Bối cảnh được dịch chuyển đến một tu viện ở Pháp, nơi thường xuyên xảy ra những sự kiện rùng rợn. Từng nhân vật quan trọng trong nhà thờ bắt đầu chết một cách bí ẩn, khiến mọi người nghi ngờ ác quỷ Valak đang trở lại hoành hành.

Đỉnh điểm là khi một cha xứ bị thiêu cháy khiến giáo hội phải nhờ đến sự trợ giúp của Sơ Irene (Taissa Farmiga), người từng đánh bại thành công Valek trước đó. Không còn cách nào khác, Irene lại phải đối diện ác quỷ ma sơ nay càng trở nên nguy hiểm khó đoán.

So với phần trước, đội ngũ biên kịch được thay mới hoàn toàn. Nổi bật có Akela Cooper tham gia vị trí sáng tạo cốt truyện kiêm đồng biên kịch. Chị là tác giả của nhiều kịch bản kinh dị được đánh giá cao gần đây như Hell Fest (2018), Malignant (2021), M3GAN (2022) nên dự án ít nhiều được trông đợi.

Phim vẫn được xây dựng theo phong cách kinh dị kết hợp trinh thám. Số lượng nhân vật cũng nhiều hơn phần trước để tăng thêm độ hóc búa. Dẫu vậy, yếu tố phá án trong phim chưa thực sự mạnh, chỉ ở mức làm nền cho câu chuyện ma quỷ, tâm linh.

Bối cảnh ấn tượng nhưng thủ pháp hù dọa còn cũ

Với kinh phí cao hơn phần trước, ê-kíp đầu tư mạnh vào phần hình ảnh, đặc biệt là bối cảnh. Theo IMDb, đoàn phim ghi hình tại một nhà thờ bỏ hoang ở Pháp để tạo cảm giác chân thật nhất. Sau đó, các hiệu ứng vi tính được chèn vào các cảnh quay để tăng cảm giác đáng sợ.

Ngồi ghế đạo diễn là Michael Chaves – người từng có kinh nghiệm làm 2 phần phim The Curse of La Llorona (2019) và The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021).

Đạo diễn tận dụng tốt bối cảnh để thiết lập không khí rùng rợn, ma quái. Từ hành lang, cầu thang đến hầm rượu đều toát lên màu sắc vừa ma quái vừa linh thiêng.

Nhà làm phim cân bằng giữa các cảnh quay ngày và đêm để bộ phim không quá u tối, khó xem như phần đầu. Âm thanh, ánh sáng được khai thác hợp lý, kết hợp với việc thay đổi góc máy liên tục giúp phim đảm bảo tính mỹ thuật.

Tác phẩm vẫn có nhiều yếu tố máu me, rùng rợn nên được dán nhãn R (cấm người xem dưới 18 tuổi) khi chiếu rạp. Đáng tiếc, thủ pháp hù dọa còn cũ kỹ khiến câu chuyện chưa thực sự nặng đô như ê-kíp giới thiệu.

Các chi tiết gây sợ còn quen thuộc và thiếu sáng tạo, gợi nhớ nhiều tác phẩm cùng dòng. Khán giả chuyên xem phim kinh dị có thể đoán trước các màn jump scare, hù dọa nên không thấy bất ngờ hay sợ hãi.

Ngay cả sự xuất hiện của Valak cũng không giúp phim gay cấn hơn. Có lẽ vì tạo hình và chiêu trò của ác quỷ ma sơ ở các phần trước đã quá quen thuộc, nên Valak có phần mờ nhạt trong phần này.

Thương hiệu vẫn hút khách

Điểm trừ lớn của phim vẫn là phần kịch bản. Câu chuyện còn hơi đơn giản, các tình tiết được sắp đặt lỏng lẻo và chưa thực sự hợp lý. Tất cả dẫn đến cái kết dễ đoán, có phần gấp gáp.

Khi ra mắt, The Nun 2 nhận nhiều lời chê từ giới phê bình, xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với 46% bình chọn. Điểm số khán giả ở mức trung bình, với 6.0/10 điểm trên IMDb. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn đạt thành tích phòng vé khá tốt, thu hơn 32 triệu USD mở màn và đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ.

Tại Việt Nam, phim cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ hiệu ứng từ các phần trước. Dự án đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần của Box Office Vietnam (đơn vị phòng vé độc lập) với hơn 24 tỷ đồng, vượt mặt phim Hàn Địa đàng sụp đổ và phim Việt Kẻ ẩn danh.

Box Office Vietnam đánh giá đây là phim duy nhất đứng vị trí số một với mức doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tuần qua. Thành tích này phần nào giúp hâm nóng rạp chiếu sau thời gian khá ảm đạm. Điều đó chứng tỏ loạt phim về ác quỷ ma sơ Valak vẫn hút khách, là cái tên cái tên bảo chứng phòng vé tại Việt Nam.

Nhìn chung, The Nun 2 có nội dung không quá đặc sắc. Bối cảnh đầu tư và hình ảnh đẹp cũng không giúp câu chuyện hấp dẫn hơn. Song, thành công của phim cho thấy thương hiệu vẫn hút khách, ê-kíp Hollywood vẫn biết cách hốt bạc với nhân vật ác quỷ Valak.

Nếu The Nun 2 đạt thành tích tốt như phần đầu, các nhà sản xuất có thể tiếp tục lên kế hoạch sản xuất những phần sau.