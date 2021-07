Bộ máy nhân sự tỉnh Bình Dương thay đổi thể nào?

TPO - Trong 2 ngày 5 - 6/7, Hà Nội ghi nhận hai ổ dịch tại Cty TNHH SEI (KCN Bắc Thăng Long) và ổ dịch tại xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội).

TPO - Ngoài các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ, các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay đón mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to.